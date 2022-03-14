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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط ومصادرة 4 أطنان نخالة ناعمة ودقيق بأسيوط

صدى البلد

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار شن الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمطاحن والمخازن بنطاق المحافظة لمجابهة كافة صور التلاعب بأسعار السلع والغش التجارى ومحاولات الاحتكار من قبل بعض التجار للمغالاة في الأسعار واستغلال أية ظروف طارئة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالعمل على التصدى لأى ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أى سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع في ظل هذه الأزمة العالمية الحالية التي تتابع الدولة المصرية تطوراتها على مختلف الأصعدة.

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وأوضح المحافظ أن اللجنة المشكلة من مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين ومديرية الصحة والغرفة التجارية والوحدات المحلية للمرور على الأسواق بصفة يومية لمتابعة موقف السلع والأسواق لمنع الاحتكار تمكنت خلال حملة مكبرة على شركات الجملة ومحلات التعبئة ومخازن الأعلاف ومصانع الحلويات والمطاحن بنطاق مركز ديروط من ضبط وتحرير محاضر حبس سلع ومنعها من التداول وغش وتدليس بمطحنين بدشلوط وتم مصادرة 3 طن نخالة ناعمة و1 طن دقيق والتحفظ على 35 طن والتحفظ على 18 طن أعلاف ردة فضلًا عن تحرير 50 محضر متنوع ما بين بيع بدون فواتير وسلع غير صالحة وعدم وجود شهادات صحية ومنشأت تدار بدون ترخيض واشغالات ونظافة وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
كان محافظ أسيوط قد كلف مديرية التموين بتكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية من خلال تخزين السلع الاستراتيجية بغرض زيادة أسعاره وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية وتحرير المحاضر بالمضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة مشددا على توحيد الجهود والتنسيق الدائم بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للقضاء على احتكار السلع والتلاعب بالأسعار.

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