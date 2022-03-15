حسن أبو الروس يحيي حفلا غنائيا في لبنان لأول مرة

يستعد الفنان حسن أبو الروس لإحياء أولى حفلاته الغنائية في لبنان، وذلك مساء الخميس المقبل.



ويحتفل أبو الروس بانطلاقته الغنائية الاحترافية بأول حفل رسمي له خارج مصر تمهيدا لجولة حفلات جماهيرية بين مصر وعدة محطات عربية.



كما يحتفي أبو الروس خلالها بأصداء النجاح الجماهيري واسع المدى الذي لاقى أغنيته الشهيرة "فلتت مني" والتي تصدرت تريندات منصات التواصل الاجتماعي فور ظهورها.



ويقدم حسن أبو الروس لجمهوره اللبناني توليفة من أشهر أعماله الغنائية مثل "شيكالاستيك" و"كل الناس"، في حفل غنائي استعراضي مختلف عن المعتاد.



ومن ناحية أخرى، ينشغل أبو الروس حاليا في تصوير مشاهده الأخيرة في أجدد أعماله الدرامية "توبة"، الذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل بمشاركة عمرو سعد وماجد المصري وصبا مبارك، مع تحضيره لعمل غنائي جديد يكشف عنه قريبا.

حسن أبو الروس بدأ مشواره الغنائي قبل دخوله عالم التمثيل، وتعمق في دراسة الدراما والموسيقى رغم بعدهما عن مجال دراسته الأصلي للهندسة المعمارية في الجامعة الأمريكية، وقرر التعمق فيهما بدراسة التمثيل في إحدى جامعات كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وقدم العديد من العروض المسرحية في عدة. مهرجانات عالمية من بينها مهرجان افينيو في فرنسا.