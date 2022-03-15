لبشرتك.. تعرف على أهمية استخدام الفازلين والنشا

قدمت الدكتورة الصيدلانية آية صقر، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، الفوائد الطبيعية لاستخدام النشا والفازلين للبشرة.





فوائد النشا والفازلين للبشرة ما يلي :

تزداد فوائد فعالية النشا والفازلين إذا تم خلطهما سوياً، والفائدة الأعظم لهذا الخليط تكمن في تفتيح لون البشرة، وتوحيد لونها وإزالة البقع الداكنة منها.

يُساعد على تفتيح البشرة، وذلك بخلط كميات متساوية من النشا والفازلين إلى أن يتشكل مزيج كريمي، ثم دهن البشرة بقطعة من الثلج، ثمّ وضع المزيج على الوجه والرقبة، وتركه لمدة عشرين دقيقة، وبعد ذلك غسله بالماء الفاتر.

يُرطب البشرة، ويُغذيها، ويكون ذلك بخلط ملعقة كبيرة من الفازلين، وملعقة صغيرة من النشا، وملعقة صغيرة من عصير الليمون، ثمّ وضع الخليط على الوجه والرقبة، وتركه لمدة عشرين دقيقة، وغسلها بالماء الدافئ ثمّ البارد، وتكرار هذه الوصفة لمدة أسبوع.

يُعالج التهاب الجلد لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك بخلط كميات متساوية من النشا والفازلين، ثمّ وضع المزيج على مكان الإصابة.