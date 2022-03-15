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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: قرار السيسي بتسعير رغيف الخبز الحر انحياز واضح لمحدودي الدخل

خبز
خبز

قالت النائبة نيفين حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه، وتحديد حافز التوريد الإضافي لسعر إردب القمح المحلي، جاءت في الوقت المناسب، لضبط  الأسعار بعد الزيادات العشوائية في الأسعار طوال الأيام الماضية، وتعكس انحيازا واضحا للمواطن البسيط ومحدودي الدخل.

وأضافت النائبة، في بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، أن هذه القرارات تؤكد مدى اهتمام واطلاع الرئيس على المشكلات التي تواجه المواطنين بشكل مستمر، وعدم التراخي في التصدي لكل من يحاول العبث بالأمن الغذائي للمصريين، وأن التوجيهات الرئاسية بطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، تأتي في إطار خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، والوقوف في صف المواطن البسيط، ومواجهة جشع التجار .

ودعت عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن جميع الجهات التنفيذية والرقابية إلي مراقبة الأسواق والضرب بيد من حديد علي من تسول له نفسه اللعب بالأسعار، لتحقيق ربح سريع في وقت الأزمات، والتفاعل التام مع توجيهات الرئيس وقراراته .

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

ووجه الرئيس بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر.

كما اطلع الرئيس على جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لضبط ومراقبة الأسعار، وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع قيام مباحث ومفتشي التموين بالتأكد من التنفيذ، وسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت.

كما وجه الرئيس بالتنسيق بين كل الجهات المعنية، خاصةً القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق تحيا مصر، لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار، وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية.

القوات المسلحة مجلس النواب مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية

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