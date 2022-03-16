فى 10 دقائق.. حضرى الكبدة الاسكندراني

قدم الشيف أسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة تحضير الكبدة الاسكندرانى.



طريقة عمل الكبدة الإسكندراني..

المكونات:

نصف كيلو من الكبدة

10 فص ثوم مهروس

3 ثمرة فلفل رومي

ربع كوب من الخل

ربع كوب من عصير الليمون

2 ثمرة فلفل حار (اختياري )

ملعقة كبيرة بهارات اللحم او ملعقة صغيرة كمون-كسبرة

ملعقة صغيرة من بهارات الكاري اختياري

ملح و فلفل

ربع كوب زيت نباتي



طريقة التحضير :

تقطع الكبدة قطع صغيرة عصافيري مثل الشورما ثم في وعاء عميق نضيف اليها عصير الليمون، الخل ،الثوم،البهارات،الكاري و الملحوالفلفل و تخلط المكونات معا.

تترك الكبدة جانبا لمدة 15 دقيقة حتي تتشرب طعم التتبيلة.

يوضع الزيت النباتي في وعاء عميق علي نار عالية حتى ترتفع درجة حرارة الزيت ثم تصفي الكبدة من التتبيلة و نضعها في الزيت الساخن.

تقلب الكبدة الإسكندراني حتي تنضج ثم نضيف الفلفل الحار و الفلفل الرومي المقطع شرائح رفيعة و أضيفي ملعقة كبيرة من التتبيلة وتقلب الكبدة لمدة دقيقتان فقط و ترفع من على النار.