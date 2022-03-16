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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشفي ما يخبئه لك برجك

حظك اليوم
حظك اليوم

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة إلا بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.. فإذا كنت مولودًا في يوم 16 مارس؛ اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 

في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 16 مارس؛ فإن ذلك يعني أن  هذا الأسبوع ، سيظل ضغط العمل عليك كما قد تزداد أيضًا بعض المسؤوليات الأسرية. قد تحصل على بعض الفرص الجيدة في مجال العمل.

قد تضطر إلى السفر هذا الأسبوع ، والذي سيكون مفيدًا جدًا لك. سيكون هذا الأسبوع جيدًا جدًا على صعيد العمل.

قد تضطر إلى مواجهة العديد من الصعوبات بسبب العديد من المسؤوليات التي تقع على عاتقك في وقت واحد. 

قد تضطر إلى مواجهة العديد من الصعوبات في اتخاذ قراراتك المهمة. من ناحية أخرى ، سيحاول بعض الأشخاص تضليلك من خلال تقديم معلومات خاطئة. كن حذرا مع هؤلاء الناس

نصيحة لمواليد 16 مارس  إلى جانب ذلك ، سيتم تلقي الدعم الكامل من عائلتك وأصدقائك. 

سيكون هذا الأسبوع صعبًا بعض الشيء من حيث الحب. من الممكن أن يكون حبيبك قد يغضب منك بسبب شيء ما. لا تكن مهمل جدا بشأن صحتك.

حظك اليوم توقعات الابراج الحياة العاطفية يوم 16 مارس مواليد 16 مارس Community

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