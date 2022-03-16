6 فوائد صحية لشرب ماء الملفوف

فوائد عديدة لتناول كوب من الملفوف فهو غني بفيتامين ك وفيتامين ج والألياف وهو أيضًا مصدر جيد لفيتامين ب 6 وحمض الفوليك. كما أن كمية البوتاسيوم المنخفضة في الملفوف تجعله إضافة صحية لنظامك الغذائي .

يحتوي الملفوف على مضادات الأكسدة القوية التي قد تساعد في تقليل الالتهاب ، وتحسين الهضم ، وخفض ضغط الدم ، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.



الفوائد الصحية لتناول كوب من الملفوف

يتميز الملفوف بخصائصه الغنية بمضادات الأكسدة و البوليفينول هو أحد أشهر مضادات الأكسدة. يعتبر من مضادات الأكسدة الرئيسية التي تساعد على حماية خلايا الجسم من أضرار الجذور الحرة. إليك فوائد صحية اخرى لتناول ماء الملفوف وفقا لموقع بولد سكاى الهندى

يعزز المناعة

يحتوي الملفوف على العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على تحسين المناعة صحتك العامة تناول كوب من ماء الملفوف يساعد في مكافحة مسببات الأمراض الضارة ويمنع الالتهابات .



مفيد للكبد

معروف بخصائصه الغنية بمضادات الأكسدة ، يحتوي ماء الملفوف على أحد أشهر مضادات الأكسدة المعروفة باسم إندول -3 كربونات ، والذي يساعد في إزالة السموم من الكبد وبالتالي يساعد في الحفاظ على صحة الكبد .

يحارب الجذور الحرة

يشتهر الملفوف بخصائصه الغنية بمضادات الأكسدة. يساعد استهلاك ماء الملفوف أو الملفوف في مكافحة الإجهاد التأكسدي المزمن ، وبالتالي قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان .



يعالج قرحة المعدة

الملفوف غني بالمغذيات لذلك ، عند شرب ماء الملفوف بانتظام ، فإنه يساعد على تقوية مقاومة بطانة المعدة و يساعد في علاج قرحة المعدة وتحسين صحة الأمعاء .

تقليل الالتهاب

يحتوي ماء الكرنب على العديد من المركبات التي قد تساعد في تقليل الالتهاب.



يساعد على إنقاص الوزن

يعتبر تناول ماء الملفوف من أفضل الطرق لفقدان الوزن. الملفوف غني بجميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم ولا يحتوي على أي دهون أو سعرات حرارية زائدة. يساعد على إزالة السموم من الجسم من جميع العناصر السامة ، وبالتالي يساعد في إنقاص الوزن