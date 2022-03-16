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مرأة

جمال شعبان: احذر من الإصابة بالضربة الساقطة وأبرز أعراضها توقف القلب

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن هناك ما يسمى بالضربة الساقطة، وهي متعلقة بكهرباء القلب.

 

معلومات لا تعرفها عن الضربة الساقطة

 

وكشف جمال شعبان، أن من أعراض الضربة الساقطة الشعور بتوقف القلب، وانسحاب الروح، ووجود خبطات شديدة في القلب، والشعور بتقلبات في المعدة، ومن ثم رفة في القلب.

 

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وأوضح شعبان، أن الضربة الساقة لا تعني بأنها غير ناجحة، إلا انها تعني بأن البؤرة الكهربية الشاردة خارج الدائرة الكهربية الطبيعية الربانية 
تحدث بوقت مبكر عن موعدها، وتشبه في ذلك عملية المبتسرة التي يولد بها الأطفال، وتسمى premature .
 

وأكد جمال شعبان، أن الضربة الساقطة لا تأتي في موعدها الطبيعي، وذلك لأن القلب بيعتبر  نفسه قام بعمل ضربتين بمجهود زيادة، مما يجعله يرتاح جزء من الثانية، مما يجعل الشخص المصاب بها يشعر بسحبة الروح، أو توقف التنفس.

 

معلومات لا تعرفها عن الضربة الساقطة

 

وتابع جمال شعبان، أن الضربة الساقطة يمكن ان تكون من البطين، ويمكن أن تكون من الاذين ؛ حيث أن الضربة الساقطة من البطين هي الأهم، وخاصة إن كان المعدل الخاص بها متزايد، والذي يتعدى الآلاف في اليوم، وذلك لأن القلب يعمل في اليوم 100 ألف مرة.
 
وأضاف جمال شعبان، ان غير المتخصصين يمكن ان يشخصوا الضربة الساقطة  علي أنها حالة نفسية، ولكن قد يحتاج لتشخيصها عمل رسم قلب مستمر ٢٤ ساعة، أو ٤٨ ساعة أو حتي أسبوع بجهاز ( الهولتر)، وذلك لمعرفة  عددها ونسبتها، وخاصة إن لم تظهر في رسم القلب العادي.

وأفاد جمال شعبان، أن الضربة الساقطة عندما تكون نسبتها اكتر من 10 ٪؜، يمكن أن تسبب في الإصابة باعتلال في عضلة القلب PVC cardiomyopathy، والتي  تحتاج لعمل رنين مغناطيسي كي نتأكد من حاجة المريض لتركيب جهاز صدمات، أو عمل عملية كي، ويمكن للأدوية أن تكون مفيدة في علاج العديد من حالات الضربة الساقطة، إلا أن الكي بموجات الراديو مع الجهاز ثلاثي الأبعاد يمكن ان يكون حل وعلاج نهائي.

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