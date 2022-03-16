4 أطعمة غنية بالبروتين وتحافظ على صحة القلب

أطعمة عديدة غنية بالبروتين وفيتامين ب تعتبر ضرورية للجسم لتكوين خلايا الدم الحمراء وتساعد في الحفاظ على وظائف الخلايا العصبية والدماغية. قد يساعد استهلاك هذه العناصر الغذائية في الحفاظ على صحة القلب والدماغ والجلد والعضلات.إليك أبرز تلك الأطعمة عليك إدخالها إلى نظامك الغذائي اليومي وفقا لموقع بولد سكاي الهندى



1. الفاصوليا

غنية بالألياف الغذائية ، وبالتالي ، يمكن أن تساعدنا على الشعور بالشبع لفترة أطول ، وتحسين الهضم ، والحفاظ على مستويات السكر ، والمساعدة في إنقاص الوزن.

2. اللوز

اللوز يحتوي على حوالي 6 جرام من البروتينات كما ان اللوز مصدرًا جيدًا للألياف وفيتامين هـ والمغنيسيوم. يمكن أن يكون لاستهلاك اللوز خلال فترة الصيام تأثير إيجابي على الجسم ، حيث قد يساعد في الحفاظ على مستويات الجلوكوز ، والتحكم في مستويات الكوليسترول ، وتوفير الشبع ، إلى جانب تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

3. . دقيق الحنطة السوداء

يحتوي حوالي 100 جرام من دقيق الحنطة السوداء على 15.14 جرام من البروتين. قد تساعد هذه الحبوب الكاملة في تحسين مستويات السكر في الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. الحنطة السوداء أيضًا خالية من الجلوتين ومنخفضة السعرات الحرارية ، وبالتالي فهي جيدة للأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية أو حساسية الجلوتين .

4. البيض

يمكنك تناول البيض أثناء الإفطار ويعمل البيض على رفع مستويات الطاقة ويساعدك على التعامل مع مهامك اليومية بشكل جيد