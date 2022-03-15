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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة .. متغيرات كورونا تشكل تهديدا والفيروس لم ينته بعد.. تفاصيل.. 3 عوامل تزيد من فرص إصابتك بأمراض القلب

فيروس كورونا
فيروس كورونا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

3 عوامل تزيد من فرص إصابتك بأمراض القلب.. تعرف عليها

يعتبر الكوليسترول وضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم مؤشرات على صحتك وتساعد على التنبؤ بالمخاطر المستقبلية للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك من المهم اتباع بعض الخطوات الصحية للحفاظ على صحة القلب.

استشاري: 5 عوامل تؤثر على علاج انسداد الشرايين

الشرايين هي الأنابيب الناقلة للدم من القلب إلى باقي أعضاء الجسم المختلفة، وتعتمد عملية نقل الدم بصورة طبيعية على سلامة الشرايين نفسها.


أكد الدكتور وليد الدالي أستاذ الأوعية الدموية وعلاج القدم السكري بجامعة القاهرة، أن هناك العديد من العوامل تساعد في عملية نقل الدم، والتي تنقسم إلى عوامل متعلقة بالشرايين مثل حدوث تجويف داخلي وبالتالي يؤثر ذلك على نقل الدم، وهناك أسباب أخرى مثل تراكم الدهون التدريجي على الجدران الداخلية للشرايين، بسبب العادات الغذائية الخاطئة

 

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الأفوكادو والليمون .. أفضل الوصفات الطبيعية للتعامل مع البشرة الدهنية

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فوائد الصيام المتقطع لصحة القلب.. لا تتجاهلها

 

متغيرات كورونا تشكل تهديدا والفيروس لم ينته بعد.. تفاصيل

أصيب ما يقرب من 500 مليون شخص بـ فيروس كورونا منذ مارس 2020 ولا تزال المتغيرات الجديدة تشكل تهديدًا. 

ويمكن لأي شخص أن يصاب بـ فيروس كورونا ، لكن بعض الأشخاص أكثر عرضة لخطر ما يسميه الخبراء “المرض الشديد”، وفي ذلك الوقت قد يتطلب الأمر دخول المستشفى أو العناية المركزة

 

كبسولة المعدة.. الحل الآمن للتخلص من الوزن بدون جراحة

خسارة الوزن حلم كل إنسان مريض بالسمنة، ولكن هناك من ينتابه القلق من الجراحات الخاصة بالسمنة المفرطة، خاصة ممن يعانون من سمنة متوسطة، وظهرت العديد من التقنيات الحديثة التي ساعدت على التخلص من الوزن بأمان كامل من ضمنها "كبسولة المعدة

 

 

 

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