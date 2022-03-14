3 عوامل تزيد من فرص إصابتك بأمراض القلب.. تعرف عليها

يعتبر الكوليسترول وضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم مؤشرات على صحتك وتساعد على التنبؤ بالمخاطر المستقبلية للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك من المهم اتباع بعض الخطوات الصحية للحفاظ على صحة القلب.

الحصول على قسط كاف من النوم

قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بعدة طرق، يؤدي فقدان النوم إلى زيادة الوزن وزيادة المؤشرات الحيوية الالتهابية ، مثل بروتين سي التفاعلي (CRP)، يرتبط أيضًا بارتفاع ضغط الدم والتغيرات الأيضية غير الصحية التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري ، وجميع عوامل الخطر للنوبات القلبية والسكتة الدماغية، لذلك يجب النوم من 6 إلى 8 ساعات في الليلة لتجنب هذه العواقب.

إدارة الإجهاد الخاص بك

يتسبب الإجهاد المزمن في إصابة قلبك بضربة مزدوجة: فهو لا يعزز أمراض القلب بحد ذاته فحسب ، بل يزيد أيضًا من احتمالية العادات الصحية السيئة للقلب والأوعية الدموية مثل التدخين والإفراط في تناول الكحوليات، لذلك من المهم الحصول على روتينًا مهدئًا للتوتر ، بما في ذلك التمرين أو التنفس العميق أو التأمل بدلاً من ذلك.