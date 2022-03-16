فوائد غير متوقعة لتناول الزبيب.. الوقاية من أمراض القلب أبرزها

يعتبر الزبيب من المواد الغذائية التي تحتوي على الألياف، وتعتبر مفيدة للمعدة وتنظيم حركة القولون؛ حيث يساهم الزبيب المجفف في منع الاصابة بالإمساك، وتيسير عملية الهضم.

فوائد تناول الزبيب بشكل يومي

وبفضل احتواء الزبيب على ألياف، والتي بدورها تعمل على ازدياد الإحساس بالشبع وامتلاء المعدة مما يعمل على تخفيف الوزن؛ فإن هناك العديد من فوائد الزبيب التي لا تعلمها، وسيجعلك تناوله بإستمرار، وفقا لما نشر في موقع ويب ميد.



- يعادل حموضة الدم :

ومن أبرز فوائد الزبيب انه يعمل على معادلة حموضة المعدة والبوتاسيوم والماغنسيوم، وهي من أهم المعادن التي تتوفر بكثرة في الزبيب وتعادل حموضة الدم، وتمنع التسمم الحمضي له.



- علاج الإمساك :

ويعمل الزبيب أيضا على علاج الإمساك، وذلك لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الألياف والتي يحتاجها الجسم لمنع الإمساك.



- علاج تسوس الأسنان :

ويمنع تناول الزبيب من تسوس الأسنان؛ حيث يحتوي العنب على حمض الأوليانوليك، والذي يحمي من تأكل الأسنان وتسوسها.

فوائد تناول الزبيب

- الوقاية من أمراض القلب :

ويعتبر تناول الزبيب مفيدا لانه يحمي من أمراض القلب، وذلك لوجود مادة ريسيرفراترول، والتي تساهم في انخفاض مستوى الكوليسترول في الدم، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.



- محاربة العدوى الفيروسية :

ويعمل تناول الزبيب ايضا على محاربة العدوى الفيروسية، وذلك أيضا لوجود مادة ريسيرفراترول، والتي تحارب بقوة العدوات الفيروسية والفطريات .



- مقاومة السرطان :

ويعمل الزبيب على مقاومة السرطان، وذلك لوجود مضادات الأكسدة والألياف، والتي تعمل على مقاومة الخلايا السرطانية، مثل سرطان القولون وسرطان البروستاتا، وسرطان الجلد .



- زيادة خصوبة الرجل :

ويعمل الزبيب على زيادة خصوبة الرجل، وذلك لوجود مادة أرجينين التي تساعد على زيادة الخصوبة والقدرة الجنسية لدى الرجال .