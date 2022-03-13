3 أطعمة تساعد على حرق الدهون بشكل سريع.. تعرف عليهم

يفضل العديد من الأشخاص تناول الأطعمة التي تحارب امتصاص الجسم للدهون، وتساعد في الحفاظ على صحة الجسم بشكل جيد.

ومن أفضل الأطعمة التي تعمل على حرق الدهون هي.

1- يحتوي الزبادي اليوناني على ضعف كمية البروتين الموجودة في الزبادي الآخر، يستغرق الأمر وقتًا أطول لترك معدتك ، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، بالإضافة إلى أنك تحرق سعرات حرارية أكثر عند هضم البروتين أكثر من الكربوهيدرات، اختر الأنواع الخالية من الدهون وقليلة الدسم ومنخفضة السكر.

2- تشير بعض الدراسات إلى أن القرفة قد يكون لها تأثير مثبت على مستويات السكر في الدم، هذا يمكن أن يحد من شهيتك ، خاصة عند الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، لذلك ضع القليل من القرفة في القهوة أو الشاي أو الزبادي لإضافة حلاوة دون إضافة سعرات حرارية.

3- تشير العديد من الدراسات إلى أن الشاي الأخضر قد يعزز فقدان الوزن عن طريق تحفيز الجسم على حرق الدهون، يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين ، وهي نوع من المواد الكيميائية النباتية التي قد تؤثر لفترة وجيزة على عملية التمثيل الغذائي، للحصول على أكبر فائدة ، قد تحتاج إلى شرب الشاي الأخضر عدة مرات في اليوم.