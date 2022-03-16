وصفة البطاطس والعسل لعلاج الهالات السوداء نهائيا

تعد الهالات السوداء من أكثر المشكلات الشائعة بين النساء من مختلف الأعمار خصوصا أنها تؤثر بشكل كبير فى إطلالتهن وتجعلها أقل جاذبية وجمالا.

ونعرض لكم طريقة عمل وصفة البطاطس بالعسل وزيت الزيتون لـ علاج الهالات السوداء وفقا لما جاء فى موقع “ بولد سكاي” .

مكونات وصفة الهالات السوداء :

حبة بطاطس مفرومة

ملعقة صغيرة من العسل

2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

طريقة عمل وصفة الهالات السوداء: