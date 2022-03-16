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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة البطاطس والعسل لعلاج الهالات السوداء نهائيا

وصفة الهالات السوداء
وصفة الهالات السوداء

تعد الهالات السوداء من أكثر المشكلات  الشائعة بين النساء من مختلف الأعمار خصوصا أنها تؤثر بشكل كبير فى إطلالتهن وتجعلها أقل جاذبية وجمالا.

ونعرض لكم طريقة عمل وصفة البطاطس بالعسل وزيت الزيتون لـ علاج الهالات السوداء وفقا لما جاء فى موقع “ بولد سكاي” .

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مكونات وصفة الهالات السوداء :

حبة بطاطس مفرومة

ملعقة صغيرة من العسل 

2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون 

طريقة عمل وصفة الهالات السوداء:

  • اهرسي البطاطس جيدا ثم اخلطيها مع العسل وزيت الزيتون حتى تحصلي على عجينة ناعمة.
  • ضعي هذا الخليط تحت العينين وكوني حذرة أثناء دهنه حتى لا يدخل فى العينين.
  • اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة على المنطقة التى يوجد بها الهالات السوداء.
  • اغسلي وصفة البطاطس بالماء الفاتر ثم جففيها برفق.
  • كرر هذه العملية 3-4 مرات في الأسبوع للتخلص من الهالات السوداء نهائيا.
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