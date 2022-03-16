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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تطلق الرائد العالمي Xiaomi 12 Pro بسعر باهظ

شاومي تعلن عن الرائد
شاومي تعلن عن الرائد العالمي Xiaomi 12 Pro بسعر باهظ

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن الإصدار الدولي من هاتفها الأحدث Xiaomi 12 Pro، وهو أول هاتف رائد للشركة ينطلق عالميا منذ إطلاق طرازات العلامة التجارية في سلسلة Mi 11، والذي ينطلق بتصميم متطور لمنافسة أجهزة سامسونج الرائدة من حيث نسبة السعر إلى الأداء.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، يأتي هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro، بتصميم بسيط وجذاب، يمتاز الطراز ذو اللون الرمادي بطلاء غير لامع على الزجاج المصنفر لا يسمح بالتصاق لطخات بصمات الأصابع.

 

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مميزات شاومي Xiaomi 12 Pro تنافس أحدث إصدارات سامسونج

ويتميز هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro، بشاشة منحنية من نوع LTPO OLED، بقياس 6.73 بوصة وبدقة 1440 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، محمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus.

هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro

ويعمل هاتف الرائد Xiaomi 12 Pro، بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر،  يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت،

وزودت شاومي هاتفها الرائد Xiaomi 12 Pro، ببطارية بقوة 4600 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 120 وات، عبر منفذ USB -C، وبقدرة 50 وات لاسلكيا.

يشتمل نظام الكاميرا بهاتف شاومي الرائد Xiaomi 12 Pro، على ثلاثة مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل، يأتي مستشعر الكاميرا الرئيسي من إنتاج شركة سوني من نوع Sony IMX707، في حين أن الكاميرات الأخرى عبارة عن كاميرا فائقة الاتساع تبلغ 115 درجة وكاميرا مقربة 2x.

وذلك بالإضافة إلى كاميرا سيلفي مميزة بدقة 32 ميجابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، تدعي شاومي أن الكاميرا الرئيسية لديها قدرات تصويرية محسنة بنسبة 120% مقارنة بإصدارات سلسلة Mi 11، والتي جاءت مع مستشعر بدقة 108 ميجابكسل، ويعد طراز Xiaomi 12 Pro هو أول هاتف يستخدم مستشعر IMX707 الجديد من سوني.

ويباع الإصدار العالمي من هاتف Xiaomi 12 Pro ، مقابل سعر حوالى 999 دولار أمريكى (أى ما يعادل حوالي 15 ألف و 700 جنيه مصرى)، وتضع هذه التكلفة الباهظة هاتف شاومي في نفس فئة أحدث  أجهزة سامسونج حيث يباع إصدار Galaxy S22+ 5G مقابل سعر حوالى 970 دولار (أى ما يعادل حوالي 15 ألف و 200 جنيه مصرى)، ولكن هاتف Xiaomi 12 Pro يمتاز بهيكل قوى وشاشة أكبر وأكثر حدة، وإعدادات كاميرا ذات دقة أعلى، وبطارية أكبر ويتم شحنها بشكل أسرع.
 

Xiaomi 12 Pro
هاتف Xiaomi 12 Pro 
شاومي Xiaomi 12 Pro هاتف شاومي Computers Consumer Electronics Hobbies Games Leisure Internet Telecom

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