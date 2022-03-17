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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لحوم بـ 55 جنيها.. التموين: تخفيضات تصل لـ30% بـ أهلا رمضان.. و الطماطم بجنيه.. محافظ بورسعيد يفاجئ عزة مصطفى بأسعار السلع

صورة الملف المجمع
صورة الملف المجمع

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:
 

لحوم بـ 55 جنيها.. التموين: تخفيضات تصل لـ30% بـ أهلا رمضان


 

قال أحمد كمال المتحدث باسم  وزارة  التموين، إن المجمعات الاستهلاكية بها 3 انواع من اللحوم  وهي اللحوم السودانية الطازجة بـ 95 جنيه   للكيلو، واللحوم الهندية المجمدة بـ 55  جنيه، واللحوم البرازيلية  المجمدة بـ 85 جنيه .


وأضاف أحمد كمال في تصريحات له في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي "،  :"  اعلنا عن انطلاق معرض أهلا رمضان في المحافظات وأكثر من 200 شارد تم إطلاقهم أمس والمعرض الرئيسي من أهلا رمضان  يتم افتتاحه في 24 مارس الجاري، ونسبة التخفيضات على السلع في أهلا رمضان تصل لـ 30 %".

وتابع احمد كمال:" اكثر من 250 شركة تشارك في معرض اهلا رمضان و1300 مجمع استهلاكي يعرض بهم السلع بأسعار مخفضة ".


الطماطم بجنيه .. محافظ بورسعيد يفاجئ عزة مصطفى بأسعار السلع


 

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن جميع السلع الغذائية متوفرة فى الأسواق، وأن مباحث التموين تقوم بعمل جولات بشكل مستمر، وتم تحرير محاضر وضبط تجار كانوا يخزنون السلع الغذائية.


وأضاف الغضبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن عدد التجار المخالفين قليل، ولكن هناك تجارا كثيرين شرفاء.

ولفت  محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة بها مصانع للزيت، وزجاجة الزيت تباع بـ أقل 6 جنيهات، عن أسواق الجملة، وأن هناك منافذ تقوم بها المحافظة لتوفير السلع بأسعار منخفضة، ومنافذ أهلا رمضان تشهد اقبالا كبيرا.


مدرب ليفربول السابق: اتمنى أن أرى محمد صلاح في برشلونة.. فيديو


قال جيرارد نوس المدرب المساعد  الأسبق بنادي ليفربول، إن المفاوضات بين نادي ليفربول ومحمد صلاح من أجل التجديد مازالت مستمرة .

وأضاف  جيرارد نوس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" محمد صلاح أحد أفضل لاعبي العالم وعلينا ان ننتظر كي نرى الموقف النهائي من التجديد".

وتابع جيرارد نوس:" الإدارة في ليفربول ترغب في استمرار محمد صلاح في ليفربول وهو واحد من أفضل  3 مهاجمين في العالم وهو في أفضل أوقاته ومحمد صلاح يرغب في اللعب في ليفربول ".

وأكمل:" محمد صلاح قدم الكثير من الأمور الرائعة وعلى النادي ان يتوصل لاتفاق مع محمد صلاح للتجديد".


شعبة المخابز: تحديد آلية وضوابط تسعير الخبز الحر خلال أيام


 

قال عطية حماد رئيس الشعبة العامة للمخابز، تعليقا قرار الحكومة بوضع آلية تسعير للخبز الحر، إنه من المتوقع أن نجتمع مع وزير التموين خلال أيام للتباحث حول آلية  تسعير الخبز الحر .

وأضاف  عطية حماد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن  تسعير رغيف الخبز مرتبط بسعر  الدقيق ".

وتابع عطية حماد :" أسعار رغيف الخبز الحر مستقرة منذ  4 أيام ولا توجد زيادة في أسعار الخبز الحر ".

 

أحمد موسى: "زمان كانت الطيور تأكل القمح المخزّن والآن الدولة بنت صوامع"|فيديو


 

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير احتياطٍ آمن من السلع الاستراتيجية 6 أشهر، موضحًا لن يكون هناك سلعة تكفى لمدة أقل من 6 أشهر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بذلك، و الجميع سيعمل على ذلك.

ولفت إلى أن الدولة لديها مخازن استراتيجية هائلة، ولذلك لتوفير احتياجات المواطنين.

 

دي مضبوطة في وضع مخل|شقيق زوج معذّب: مرات أخويا مش بني آدمة..فيديو


 

قال شقيق الزوج، الذي كبلته زوجته، وعذبته بالتعاون مع عشيقها، "إنه لما استلمت ولاد اخويا في القسم قالولى إن الضابط دخل على زوجة أخويا في الإسماعيلية وتم ضبطها في وضع مخل مع عشيقها".

وأضاف شقيق الزوج، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أن “زوجة أخويا بالنسبة لي مش بني آدمة، ولو أنتي مخوفتيش على أخويا مخوفتيش على ولادك، خاصة أن فيه ولد منهم لديه إعاقة ذهنية".

وتابع  شقيق الزوج، الذي كبلته زوجته، وعذبته بالتعاون مع عشيقها، أنه “انا بعول أولاد اخى وأكبرهم 12 سنة وولد 7 سنوات ومعاق ذهنيا وولد 4 سنوات وقاعدين مع بنت اختي”.

وأشار شقيق الزوج إلى أن المهم لزوجة أخي الآن ألا تتهم في قضية قتل أخي، ولكن أن تتهم بقضية زنا".

 

شقيق الزوج المعذب على يد زوجته: أخويا منتحرش.. ومراته وعشيقها ضربوه بالشاكوش..فيديو


 

قال شقيق الزوج، الذي كبلته زوجته، وعذبته بمساعدة عشيقها، إن شقيقي بعد أن سقط من الدور الثالث، كان “مدير المستشفى نفسه بيقول ادعيله، خاصة أن أخي كان لايزال على قيد الحياه قبل وفاته، ولكنه كان فاقد النطق”.

وأضاف شقيق الزوج، خلال لقاء له ببرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أن "زوجته وعشيقها ضربوا اخويا بالشاكوش، وهما اللي اعتدوا على أخويا وهو منتحرش لأنه كانت عينه مقفولة من الضرب" .

وتابع  شقيق الزوج، الذي كبلته زوجته، وعذبته بالتعاون مع عشيقها، أنه كان “المفروض من زوجي أخي لو هي مش عايزة تعيش مع اخويا  تطلب الطلاق، ولو انتى ماخُفتيش على اخويا ماخُفتيش على عيالك؟ ”.

 

اللى هيخزن قمح سيتم مصادرته.. التموين توجه رسالة للمواطنين


 

قال محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين فى سوهاج، إن المحافظة بها 16 معرضا لعرض السلع بأسعار مخفضة، مؤكدًا أن السلع متوفرة بكميات كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الوزارة تقوم بتوفير الأرض و الفراشة، و ذلك لكى يكون هناك انخفاض فى السلع.

ولفت إلى أن أسعار الدقيق و المنظفات، و الزيوت تباع فى المحافظة بسعر المصنع، وتم الاتفاق مع الغرف التجارية على إقامة المعارض لتوفير السلع.

 

أحمد موسى يعرض تقريرا لإقبال المواطنين على منافذ الحكومة في 3 محافظات


 

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كاميرا البرنامج قامت بعمل جولات فى المحافظات منها القاهرة والغربية، وبورسعيد، لرصد أسعار السلع والتخفيضات والمبادرات التى أطلقتها الدولة.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة قامت بتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

وخلال التقرير، قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن هناك توجيها بتوفير احتياطى استراتيجى آمن من السلع، مؤكدا أن احتياطي القمح يكفي لـ 4 أشهر، بجانب الإنتاج المحلي، والفول 3 أشهر، والدواجن 10 أشهر، والسكر 5 أشهر، والزيت 5 اشهر.

 

التوك شو وزارة التموين التموين اللحوم محافظ بورسعيد

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