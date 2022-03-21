عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالصور .. هدوء لجان أولى ثانوي في ثاني أيام الامتحانات الإلكترونية التدريبية

امتحانات الصف الاول
امتحانات الصف الاول الثانوي التدريبية

حالة من الهدوء تسود لجان امتحانات الصف الاول الثانوي التدريبية التي يتم اداؤها إلكترونيا على التابلت الان.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد هدوء لجان امتحانات الصف الاول الثانوي التدريبية اثناء سير امتحان الفيزياء .

امتحانات الصف الاول الثانوي التدريبية

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم ، الامتحان التدريبي في مادة الفيزياء لمدة ساعة إلكترونيا على منصة الامتحان على التابلت.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي المستهدفين من الامتحانات التدريبية الالكترونية يبلغ 643546 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.

امتحانات الصف الاول الثانوي التدريبية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي شهدت استعدادات وتجهيزات تقنية عالية المستوى من جانب الوزارة للتقليل من حجم المشكلات التقنية وكذلك مشكلات الغش الإلكتروني التي واجهت الطلاب في السنوات السابقة خلال الامتحانات الإلكترونية

txt

بشكل احترافي.. التعليم توقف الغش بالتابلت في الامتحانات الإلكترونية بتطبيق جديد

txt

بالصور .. شاهد أجواء احتفالات عيد الأم في المدارس

و أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها أتاحت على تابلت طلاب أولى ثانوي ، تطبيقا يُمكن للطلاب من خلاله أداء الامتحانات التدريبية الإلكترونية مباشرة، بشكل يحول دون محاولات الغش الإلكتروني بشكل احترافي.

امتحانات الصف الاول الثانوي التدريبية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إن منصة الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، متاحة داخل الخوادم الخاصة بالمدارس الثانوية المجهزة والمتصلة بشبكة داخلية مع مركز البيانات.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنها أتاحت أيضا منصة امتحانات بديلة للمدارس الثانوية غير المجهزة، وكذلك المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية.

وتعقد الامتحانات التدريبية الالكترونية ، داخل المدارس الثانوية ، حيث يتم إتاحة الامتحان طوال اليوم الدراسي.

امتحانات الصف الاول الثانوي التدريبية

وتتولى المديريات التعليمية (والإدارات التعليمية التابعة لها) وضع خطة عقد الامتحانات التدريبية داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

وبالنسبة لـ المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت، فيتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة لاداء الامتحانات التدريبية الالكترونية ، أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

وتم وضع أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي التدريبية فيما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني”.

امتحانات الصف الاول الثانوي التدريبية
امتحانات الصف الاول الثانوي الصف الأول الثانوى الاول الثانوي امتحانات الفيزياء التابلت Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب..قفزة كبيرة لـ أسعار المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقام تاريخية

بنك مصر يعيد إصدار شهادة " طلعت حرب " سنوية بعائد 18%

عرض خيالي لا يمكن رفضه.. هل يصبح محمد صلاح الأغلى في تاريخ كرة القدم ؟

ارتفاع سعر الدولار في البنوك اليوم 21-3-2022

تبدأ من 6 آلاف.. أسعار تذاكر عمرة رمضان لهذا العام

الذهب يقفز بشكل تاريخي.. ارتفاع الجرام 46 جنيها بمستهل التعاملات

ننشر أعلى شهادات الادخار بـ 4 بنوك بعد قرار رفع سعر الفائدة 1%

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 1%

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يلتقي البطريرك الماروني ويبحثان التعاون |صور

5 خطوات لـ حجز شقة من وحدات "سكن ودار مصر" وجنة

بحسب الوزن.. الحكومة تحدد سعر رغيف العيش البلدى والفينو

السكة الحديد: اختصار وصول ‏‎وقيام قطارات‎ ‎وجه بحري"الروسي" بـ شبرا الخيمة مؤقتًا

حكم التحدث أثناء الأذان .. اِعرف الضوابط والمأثور عن النبي

ارتفاع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري عقب رفع أسعار القائدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق مقاومة العطش في رمضان

أبرز إطلالات النجمات في حفل موريكس دور بدبي| صور

فوائد بذور الشيا .. مزايا متعددة أبرزها زيادة هرمون الذكورة

بعد تولي طالبان.. وزير مالية أفغانستان سائق تاكسي في شوارع أمريكا

فيديو

الرواتب وإجراءات جديدة خلال أيام.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمواطنين|"فيديوجراف"

وداعًا.. رحلة زكي فطين عبد الوهاب مع مرض السرطان وأسرار حياته

الرئيس ينتصر للمواطنين .. تفاصيل الموازنة العامة للدولة 2022/2023

لغز وفاة شاب وفتاة داخل شقة بأكتوبر

المزيد

ساحة رأي

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

مجدي أبوزيد

المجتمع المصرى يحصد نتاج الفن الهابط

اﻟﻤﺰﻳﺪ