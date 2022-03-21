بالصور .. هدوء لجان أولى ثانوي في ثاني أيام الامتحانات الإلكترونية التدريبية

حالة من الهدوء تسود لجان امتحانات الصف الاول الثانوي التدريبية التي يتم اداؤها إلكترونيا على التابلت الان.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد هدوء لجان امتحانات الصف الاول الثانوي التدريبية اثناء سير امتحان الفيزياء .

امتحانات الصف الاول الثانوي التدريبية

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم ، الامتحان التدريبي في مادة الفيزياء لمدة ساعة إلكترونيا على منصة الامتحان على التابلت.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي المستهدفين من الامتحانات التدريبية الالكترونية يبلغ 643546 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.

امتحانات الصف الاول الثانوي التدريبية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي شهدت استعدادات وتجهيزات تقنية عالية المستوى من جانب الوزارة للتقليل من حجم المشكلات التقنية وكذلك مشكلات الغش الإلكتروني التي واجهت الطلاب في السنوات السابقة خلال الامتحانات الإلكترونية

و أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها أتاحت على تابلت طلاب أولى ثانوي ، تطبيقا يُمكن للطلاب من خلاله أداء الامتحانات التدريبية الإلكترونية مباشرة، بشكل يحول دون محاولات الغش الإلكتروني بشكل احترافي.

امتحانات الصف الاول الثانوي التدريبية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إن منصة الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، متاحة داخل الخوادم الخاصة بالمدارس الثانوية المجهزة والمتصلة بشبكة داخلية مع مركز البيانات.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنها أتاحت أيضا منصة امتحانات بديلة للمدارس الثانوية غير المجهزة، وكذلك المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية.

وتعقد الامتحانات التدريبية الالكترونية ، داخل المدارس الثانوية ، حيث يتم إتاحة الامتحان طوال اليوم الدراسي.

امتحانات الصف الاول الثانوي التدريبية

وتتولى المديريات التعليمية (والإدارات التعليمية التابعة لها) وضع خطة عقد الامتحانات التدريبية داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

وبالنسبة لـ المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت، فيتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة لاداء الامتحانات التدريبية الالكترونية ، أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

وتم وضع أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي التدريبية فيما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني”.