تعرف على فوائد صابون حبة البركة للوجه

قدمت الدكتورة الصيدلانية اية صقر ، خبيرة التجميل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد صابون حبة البركة للوجه.





فوائد صابون حبة البركة :-

· يزيد كفاءة الجهاز المناعي ويعزز نخاع العظم، وذلك عن طريق تحفيز الجسم على إنتاج الإنتروفيرون الذي له دور مهم في حماية الخلايامن الفيروسات التي تلحق الضرر بها، كما لهذا الصابون قدرة على قتل وتدمير الخلايا السرطانية.



· يحد من الإصابة بالأمراض المزمنة ابتداءً بالحمى وانتهاءً بالأورام السرطانية؛ وذلك بفضل احتوائه على العديد الأحماض الدهنية غيرالمشبعة.



·يعمل كمضاد طبيعي للفطريات، والالتهابات الحادة، والبكتيريا، والميكروبات، كما يعتبر من مضادت الأكسدة الفعالة.



· يغذي بشرة الجسم، إذ يعتبر مصدراً مهماً للبروتين، والكربوهيدرات، والأحماض الدهنية، والفيتامينات مثل فيتامين أ، وفيتاميني ب1،ب2،بالإضافة إلى ذلك يحتوي على المعادن وأهمها الكالسيوم، والبوتاسيوم، والحديد، والسلينيوم، والزنك.

· يقضي على التآليل، وخراجات الجلد المختلفة عند الالتزام باستعماله.



· يقوي الشعر ويقلل من تساقطه. يخفف الشعور بالصداع وأوجاع الروماتيزم عند استعماله لفترات طويلة وبشكل مستمر.



فوائد صابون حبة البركة للوجه ما يلي :-

- ينظف مسامات البشرة، وينقيها من الأوساخ الدهون الزائدة، مما يقلل ظهور حب الشباب، والبثور، والرؤوس السوداء.



- يزيل طبقة الجلد الخارجية، والتي غالباً ما تحتوي على خلايا ميتة، مما يزيد حيوية ونضارة البشرة.

- يعطي البشرة مظهراً صحياً، إذ يحتوي على الكثير من الزيوت الطبيعية التي تغذيها.