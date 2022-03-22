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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

آلام الظهر أثناء الرضاعة الطبيعية.. الأسباب والنصائح

آلام الظهر
آلام الظهر

ما الذي يسبب آلام الظهر أثناء الرضاعة الطبيعية؟
طرق تخفيف آلام الظهر أثناء الرضاعة الطبيعية
 

عندما يحتاج المولود إلى الرضاعة كل ساعة إلى ثلاث ساعات  قد تكون الوجبات المتكررة والولادة الحديثة مرهقة للأم الجديدة وغالبًا ما تجهد ظهرها. نتيجة لذلك ، تسعى العديد من الأمهات المرضعات للحصول على رعاية طبية لآلام الظهر التي تزداد سوءًا أو تصبح مزمنة بمرور الوقت.
 

على الرغم من أن آلام الظهر أثناء الرضاعة الطبيعية مزعجة ، إلا أن العديد من الإجراءات التصحيحية ، ومواقف محددة للرضاعة الطبيعية ، والتمارين اللطيفة تساعد الأمهات الجدد على تهدئة ظهورهن. يمكن أن تساعد ممارسة هذه الإجراءات في منع الألم من أن يصبح مزمنًا في كثير من الحالات.

كشف موقع هيلثي عن بعض النصائح لتجنب وإدارة آلام الظهر أثناء الرضاعة الطبيعية.
 

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ما الذي يسبب آلام الظهر أثناء الرضاعة الطبيعية؟

 

من الشائع حدوث آلام في الظهر أثناء الرضاعة الطبيعية. يمكن أن تسهم الأسباب والعوامل التالية في ذلك.

وضعية الرضاعة الطبيعية السيئة : غالبًا ما يكون الموقف غير المناسب أثناء الرضاعة الطبيعية ، وبعض أوضاع الرضاعة الطبيعية ، ورعاية الطفل سببًا رئيسيًا لآلام الظهر، التراخي المتكرر أثناء الرضاعة الطبيعية أو الانحناء للأسفل قد يسبب ألمًا في عضلات الظهر. قد يؤدي رفع الطفل وحمله ووضعه بشكل متكرر إلى آلام الظهر.
آلام العضلات بعد الولادة: قد تكون آلام الظهر أثناء الرضاعة الطبيعية من بقايا آلام الحمل. تعمل هرمونات الحمل ، مثل الاسترخاء ، على إرخاء العضلات وإرخاء الأربطة والمفاصل من أجل الولادة. ومع ذلك ، يمكن أن تصبح العضلات المسترخية متوترة ومؤلمة بسهولة ، خاصة بسبب الوزن الإضافي للطفل قد يستمر الألم خلال مرحلة ما بعد الولادة ويمكن أن يتفاقم بسبب الإجهاد الناجم عن الولادة القيصرية والولادة الطبيعية على عضلات البطن والحوض.
مشاكل عضلات ما بعد الولادة : قد تؤدي أيضًا بعض المشكلات المتعلقة بالعضلات ، مثل انفصال العضلات بعد الولادة (انفراق المستقيم) وضعف عضلات قاع الحوض ، إلى آلام الظهر.
قلة النوم: وفقًا للبحث ، فإن الأمهات اللائي ينمن أقل من خمس ساعات في الليلة ، أو ستة أشهر بعد الولادة ، أكثر عرضة بثلاث مرات للاحتفاظ بوزن الحمل أو حتى زيادة الوزن، يمكن أن يكون عاملاً مساهماً في آلام الظهر أثناء الرضاعة الطبيعية.


طرق تخفيف آلام الظهر أثناء الرضاعة الطبيعية


قد تساعد النصائح والممارسات التالية في تخفيف ومنع آلام الظهر أثناء الرضاعة.

الحفاظ على الموقف الصحيح . تجلب الوضعية السيئة الكثير من الضغط الإضافي إلى أسفل الظهر. تزول معظم حالات آلام الظهر بمجرد تحسن وضعية الرضاعة.
استخدم وسائد داعمة أسفل أسفل الظهر للحصول على دعم إضافي. يمكنك أيضًا استخدام وسادة تمريض مريحة لتخفيف الوزن الزائد بذراعيك وظهرك .
اتبعي مبادئ الوضعية الصحيحة والتعلق عند تقديم الثدي. ضع في اعتبارك وضعًا مسترخيًا أو للرضاعة الطبيعية.
حاولي النوم كلما نام الطفل. غالبًا ما يكون الإجهاد والتعب مسئولين عن آلام الظهر. الراحة الكافية يمكن أن تخفف آلام الظهر وتساعد أيضًا في التعافي بشكل أفضل بعد الولادة .
جرب المشي البطيء بعد الحصول على موافقة الطبيب . المشي هو تمرين آمن ، ويمكنك القيام به أثناء اصطحاب الطفل في نزهة. تذكر أن تأخذ إذن طبيبك واسأله عن كثافة ومدة المشي الآمنة بالنسبة لك.
يمكن أن تساعدك التمارين الخفيفة حسب نصيحة الطبيب على تقوية عضلاتك. يختلف كل جسم وحمل. لذلك ، اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن حالة التعافي وخطة التمرين التي قد تناسبك أكثر.
الضغطات الساخنة تخفف آلام العضلات. يمكنك استخدام وسادة التدفئة أثناء أو بعد جلسة التمريض للتخفيف من آلام الظهر.
استعيني بأفراد الأسرة لرعاية طفلك. قم بتفويض مهام معينة ، مثل تغيير حفاضات الطفل ، لشريكك لتقليل الضغط. في حالات آلام الظهر الشديدة ، اسحب حليب ثديك واطلب من أحد أفراد الأسرة إطعامه للطفل بزجاجة.
يمكنك أيضًا التفكير في استشارة أخصائي العلاج الطبيعي أو مقوم العظام لتخفيف آلام ظهرك. ومع ذلك ، قم بزيارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أولاً لمعرفة ما إذا كان تعافيك بعد الولادة مناسبًا لمزيد من علاج آلام الظهر.

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