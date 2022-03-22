فرنسا وأمريكا: يجب التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في أوكرانيا

أكد كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان ضرورة التوصل إلى أتفاق وقف إطلاق نار شامل في أوكرانيا.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الأمريكي والفرنسي، وقال لودريان وبلينكن إن واشنطن وباريس ستواصلان تعزيز العقوبات على روسيا لوقف غزوها لأوكرانيا.

وشدد كل من بلينكن ولودريان على ضرورة تعزيز أمن المنشآت النووية المدنية الأوكرانية.

إلى ذلك، جدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم الإثنين، دعوته للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي في تصريحات صحفية، إن “اللقاء مع بوتين ضروري لتحديد موقف روسيا من إنهاء الحرب”.