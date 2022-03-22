في يومها العالمي.. 5 مشروبات تصلح بديلا لـ المياه

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للمياه، ويتم الاحتفال به كل عام في 22 مارس، وذلك لتوضيح أهمية المياه في الحياة، والتوعية تجاه الحفاظ على مصادر المياه، ويعتمد 75% من أجهزة الجسم في عملها على الماء ، ولكن هناك بعض الأشخاص لا يفضلون شرب المياه، لذا سنقوم بذكر بعض المشروبات التي تصلح بدائل المياه .

مشروبات بديلة عن المياه

وقال الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، أن شرب المياه بصورتها الطبيعية على فترات اليوم المختلفة أمر مهم للغاية للحفاظ على عمل أجهزة الجسم بشكل جيد و بصورتها الطبيعيه.





وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أنه بخلاف ذلك فإن عدم شرب الماء بالقدر الكافي يسبب ترسب الأملاح، وبالتالي حدوث التهابات الكلى والمسالك البولية وتكون حصوات الكلى.



وأكد القيعي، بأن المشروبات الدافئة لا تعتبر جميعها بديلا للماء، وهناك مشروبات تصلح لأن تكون بديلة عن المياه الذي يحتاج الشخص شرب 8 أكواب منه يوميا، وتشمل:

- المشروبات العشبية مثل الينسون و الكاموميل والنعناع.

- الشوربات مثل شوربة الكرنب و شوربة المكرونة و شوربة الخضار.

- الألبان والحليب.

- العصائر الطازجة مثل عصير البرتقال والفراولة والليمون والتفاح غير مضاف له سكر.

- المياه الفوارة غير المضاف لها سكر.

مشروبات بديلة عن المياه



وأفاد القيعي، بأن هناك مشروبات أخرى لا تعتبر بديلا صحيا لشرب الماء، وذلك لأنها تعتبر مدرة للبول، او بسبب وجود نسبة كبيرة من الكافيين بداخلها كـ الشاي سواء الأخضر أو الأحمر ، القهوة التركي والخضراء وسريعة التحضير، الكركديه، والمشروبات الغازية داكنة اللون.



وأضاف القيعي، إى أن مشروب الشعير لا يعتبر بديل صحي عن المياه؛ حيث يعتبر مدرا للبول، إلا أن له فوائد عديدة في علاج التهابات المسالك البولية ومنع تكون الحصوات عن طريق تطهير الجسم من البكتيريا والسموم المسببة للعدوى، لذا ينصح بشرب مشروب الشعير بجانب الماء وليس كبديل عنه.