جريمة مروعة.. إنقاذ أمريكية من محاولة اعتداء جنسي داخل متجر في ميامي..فيديو

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل حاول الاعتداء جنسياً على سيدة في منتصف متجر تجاري به الكثير من الأشخاص في مدينة ميامي إحدي المدن الكبري جنوب شرق ولاية فلوريدا.

ونشرت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الأشخاص الموجودين داخل المتجر أسرعوا لإنقاذ السيدة من الرجل الذي اقترب منها بشكل غير لائق محاولاً تمزيق ملابسها.

ووجهت إلى بريدان هارفي ، 28 عاماً، تهمة «الاعتداء الجنسي» على الضحية المجهولة التي صاحت بالصراخ طلباً للمساعدة بمجرد أن مزق ملابسها فهرع العملاء داخل المتجر على الفور إلى مكان الحادث لإنقاذها منه.

المعتدي

وأمر قاضٍ في المحكمة على هارفي بعدم التعرض للضحية أو الاقتراب من متجر وول مارت مقابل الخروج بكفالة قدرها 50 ألف دولار.

وأصدر متجر، وول مارت، بيانًا جاء فيه: «سلامة شركائنا وعملائنا من بين أولوياتنا القصوى، نحن منزعجون جدًا لرؤية شيء كهذا في متجرنا ونشعر بالامتنان لمن تدخلوا لوقف الهجوم المزعوم واحتجاز هذا الرجل حتى وصول الشرطة».

وتواصل السلطات المحلية تحقيقاتها لتقييم ما إذا كان هناك ضحايا إضافيون أو معلومات إضافية مدعوون إلى الاتصال بوحدة التحقيق في الجرائم الجنسية (SCIU).



