زيزو ودونجا وأفشة يتنافسون مع حمدي فتحي في خط وسط الفراعنة

أكد الإعلامي محمد شبانة أن دخل الثلاثي أحمد سيد زيزو، ونبيل عماد دونجا ومحمد مجدى أفشة دخلوا في صراع وتنافس قوي مع حمدي فتحي على اللاعب الثالث في وسط ملعب المنتخب أمام السنغال بجوار الثنائية المعهودة للننى والسولية".



وتابع شبانة. في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس، المُذاع على فضائية ETC "كشف مصدر مطلع بالجهاز الفني للمنتخب لـ"بوكس تو بوكس" أن كيروش يثق في قدرات وإمكانيات حمدي فتحي لكنه يرى خيار الدفع بلاعب أخر مكانه يملك إمكانيات هجومية في مباراة الذهاب بالقاهرة موضحا أن الحظوظ تميل لزيزو وأفشة ودونجا على الترتيب".



وتابع شبانة: "أكد المصدر أن هناك خيارات أخرى تلعب في وسط الملعب مثل عمر جابر وإمام عاشور ولكن كيروش يفكر في وجودهما كبديلين بالخط الخلفي في مركز الظهير الأيمن أفضل من تواجدهم في وسط الملعب".