علامات أورام الدماغ عند الأطفال انتبهي إليها

قد تختلف أعراض وعلامات ورم الدماغ عند المراهقين بناءً على حجم الورم وموقعه ونوعه ويعد الصداع هو أحد أكثر أعراض ورم الدماغ شيوعًا. ومع ذلك ، مع نمو ورم الدماغ ، فإنه يؤدي إلى ارتفاع الضغط داخل أو حول الدماغ ، مما يؤدي إلى ألم لا يطاق في الرأس.
وفقا لموقع هيلث في بعض الأحيان ، قد يعاني المراهقون المصابون من هذا الألم حتى أثناء نومهم
الأعراض الشائعة لورم الدماغ
تشمل الأعراض الشائعة الأخرى لورم الدماغ ما يلي:
1. الغثيان والقيء
الذي يحدث في الغالب في الصباح. في بعض الأحيان ، قد يشعر ابنك أو طفلك بالراحة من الصداع بعد القيء.
يمكن أن يتأثر نمو وتطور ابنك المراهق ، حيث يمكن أن تؤثر بعض الأورام على مستويات الهرمونات في الجسم.
يمكن أن تكون التغيرات الحسية المفاجئة أو المهمة أيضًا علامة على وجود ورم في الدماغ.
2-الشعور بعدم الراحة في العينين
قد يواجه طفلك مشكلة في التحدث بوضوح. إذا كان ابنك المراهق غير قادر على التحدث بشكل صحيح بسبب ورم في المخ ، فستلاحظ نوعًا من الصوت المتداخل عندما يتحدث.
يمكن أن يؤدي التغيير في الذوق والشهية إلى فقدان الوزن بشكل مفاجئ.
3- تغيير في حواس اللمس
تحدث تغييرفي حواس اللمس في بعض الحالات ، قد لا يتمكن الأطفال من سماعك على الإطلاق. نتيجة لذلك ، قد لا يستجيبون لك ، مما قد يساء تفسيره على أنه سلوك مراهق عادي.
يمكن أن تحدث تغيرات سلوكية أو عاطفية وتغيرات في الشخصية أيضًا بسبب ورم في الدماغ.
4-الشعور بالتعب
عدم الاهتمام بالأنشطة اليومية المعتادة مثل الذهاب إلى المدرسة ، والتواصل الاجتماعي ، والدراسة ، وما إلى ذلك وقد يجد ابنك صعوبة في التركيز على أي شيء لفترة طويلة
ويغلب عليه الشعور بالنعاس الشديد أو النعاس في جميع الأوقات ، حتى لو كان ابنك المراهق ينام ويستريح جيدًا في الليلة السابقة.