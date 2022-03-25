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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

احتفال اليوم العالمي للمياه "كل نقطة بتفرق" على مسرح قصر ثقافة أسيوط

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

في إطار اهتمام الدولة بالتوعية نحو أزمة المياه العالمية وإطلاق العديد من المبادرات والحملات للتصدي لهذه الأزمة تهدف الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى نشر الوعي الثقافي  من خلال إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والتوعوية.

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تحت رعاية أ.د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ومعالي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى أقيمت احتفالية اليوم العالمي للمياه بفرع ثقافة اسيوط "ضمن فعاليات الحملة القومية لترشيد المياه بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط تحت شعار "كل نقطة بتفرق" وذلك على مسرح قصر ثقافة أسيوط، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بأسيوط ومديرية الأوقاف بأسيوط والاتحاد المصري للكشافة.

حيث بدأت الفعاليات ببهو القصر بتفقد ورشة الرسم والتلوين للأطفال وطلاب بعض مدارس اسيوط والتوعية بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك وورشة حكى شعبي للأطفال قدمتها رشا أبو العلا، أعقب ذلك افتتاح معرض التوعية وترشيد استهلاك المياه والذى يضم كتيبات ومواد دعائية للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه وعرض لبعض القطع الموفرة التى تقوم الشركة بتركيبها بالمنازل والشركات وكافة المصالح الحكومية والخاصة.

بينما شهد مسرح القصر استكمالا للاحتفال بالسلام الوطني، أعقبه آيات من الذكر الحكيم، ثم العروض المسرحية لمسرح العرائس والتي قدمها الفريق التوعوي ثم الاستماع الى بعض الفقرات الفنية التي قدمها الطلاب المشاركين بمدرستى النهضة الإعدادية بأسيوط ودرية الحسيني الابتدائية بمدينة أسيوط، ثم عرض فيلم وثائقي لحملات التوعية بالحفاظ على المياه، وذلك بإشراف مدير مسرح قصر ثقافة أسيوط والفنان حمدي قطب والفنان عصام عبد النبي.

وأشاد محافظ أسيوط خلال كلمته بالفعاليات التى تم تنظيمها موجها الشكر لكافة الجهات المشاركة وعلى رأسها قيادات شركة المياه وفرع ثقافة أسيوط، مشيراً الى دعمه الكامل لكافة حملات وجهود التوعية لتعظيم الاستفادة من المياه وترشيد الاستهلاك بمختلف القطاعات والمنشآت التعليمية والدينية بالمحافظة تماشيا مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير القرى المصرية.

واختتمت فعاليات الاحتفالية بتكريم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمنحه درع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، كما تم تكريم  ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى ووكيل وزارة التربية والتعليم ومدير عام منطقة الوعظ والإعلام الدينى وبعض قيادات الكنيسة الانجيلية وبعض الجهات المتعاونة مع الشركة ومدرستى النهضة الاعدادية بنات ودرية الحسينى الابتدائية.

قصور الثقافة التربية والتعليم وزير الثقافة إيناس عبد الدايم حملة احتفال الاتحاد المصري المصالح الحكومية محافظ أسيوط

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