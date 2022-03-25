سبوتيفاي يعلن استثماره 7 مليار دولار في صناعة الموسيقى.. ويواجه انتقادات لهذا السبب

أعلن تطبيق Spotify سبوتيفاى للموسيقى أنه دفع استثمر أكثر من 7 مليار دولار في صناعة الموسيقى والأغاني على التطبيق، حيث حقق أكثر من 1000 فنان أكثر من مليون دولار على منصتها.



وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن سبوتيفاى أكد دفع عوائد 7 مليارات دولار لأصحاب الحقوق من الشركات على منصته للعام الماضي ، بعد انتقادات من داخل صناعة الموسيقى بأن سبوتيفاى يدفع للفنانين مبالغ ضئيلة.

وزادت خدمة البث سبوتيفاى من مدفوعاتها لعوائد وأرباح الفنانين بمقدار 2 مليار دولار في العام الماضى 2021 ، بالمقارنة ب 5 مليارات دولار في عام 2020.



وفقا لفوربس فإنه بدلاً من الدفع للفنانين مباشرةً ، يدفع سبوتيفاى لأصحاب الحقوق من شركات التسجيل أو الموزعين أو غيرهم الذين يسمح لهم الفنانون بوضع موسيقاهم على المنصة ، والذين يدفعون للفنانين بالمال المكتسب من خدمة البث.

وقال سبوتيفاى Spotify إن هناك حوالى 28٪ من الفنانين الذين يوزعون ذاتيًا على المنصة غير مرتبطين بعلامة تسجيل، حققوا أكثر من آلاف دولار.

وأشار سبوتيفاى إلى أنه لا يدفع للفنانين لكل بث ، وبدلاً من ذلك يتم الدفع لهم على أساس حصة التدفقات الإجمالية على المنصة.

وأضاف أن هناك عددًا من العوامل التي تلعب دورًا في سبب انخفاض معدل النسبة لكل بث، بما في ذلك عدد كبير من التدفقات لكل مستمع وعرضها المجاني للاشتراك المدعوم بالإعلانات.