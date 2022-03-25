عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سبوتيفاي يعلن استثماره 7 مليار دولار في صناعة الموسيقى.. ويواجه انتقادات لهذا السبب

تطبيق سبوتيفاى يعلن
تطبيق سبوتيفاى يعلن استثماره 7 مليار دولار في صناعة الموسيقى

أعلن تطبيق Spotify سبوتيفاى للموسيقى أنه دفع استثمر أكثر من 7 مليار دولار في صناعة الموسيقى والأغاني على التطبيق، حيث حقق أكثر من 1000 فنان أكثر من مليون دولار على منصتها.


وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن سبوتيفاى أكد دفع عوائد 7 مليارات دولار لأصحاب الحقوق من الشركات على منصته للعام الماضي ، بعد انتقادات من داخل صناعة الموسيقى بأن سبوتيفاى يدفع للفنانين مبالغ ضئيلة. 

بسبب الهجوم على أوكرانيا.. سبوتيفاي تمنع البثّ الموسيقي في روسيا

لحماية الأطفال والمراهقين.. سناب شات يحظر جميع تطبيقات الطرف الثالث

وزادت خدمة البث سبوتيفاى من مدفوعاتها لعوائد وأرباح الفنانين بمقدار 2 مليار دولار في العام الماضى 2021 ، بالمقارنة ب 5 مليارات دولار في عام 2020. 


وفقا لفوربس فإنه بدلاً من الدفع للفنانين مباشرةً ، يدفع سبوتيفاى لأصحاب الحقوق من شركات التسجيل أو الموزعين أو غيرهم الذين يسمح لهم الفنانون بوضع موسيقاهم على المنصة ، والذين يدفعون للفنانين بالمال المكتسب من خدمة البث.

وقال سبوتيفاى Spotify إن هناك حوالى 28٪ من الفنانين الذين يوزعون ذاتيًا على المنصة غير مرتبطين بعلامة تسجيل، حققوا أكثر من آلاف دولار.

وأشار سبوتيفاى إلى أنه لا يدفع للفنانين لكل بث ، وبدلاً من ذلك يتم الدفع لهم على أساس حصة التدفقات الإجمالية على المنصة.

وأضاف أن هناك عددًا من العوامل التي تلعب دورًا في سبب انخفاض معدل النسبة لكل بث، بما في ذلك عدد كبير من التدفقات لكل مستمع وعرضها المجاني للاشتراك المدعوم بالإعلانات.

 

سبوتيفاي تطبيق Spotify صناعة الموسيقى شركات التسجيل الفنانين Internet Telecom Games Leisure Computers Consumer Electronics

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط جديد فى أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الجمعة

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

الأرصاد: اليوم الأخير في انخفاضات درجات الحرارة.. فيديو

أسعار الدولار اليوم الجمعة 25 مارس 2022

5 جنيهات انخفاضا بجرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

ترشيحاتنا

ينتقل بالبعوض.. فيروس غامض موطنه أفريقيا يقلق العالم

هل تنبأ جيرينوفسكي بموعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؟

سبوتيفاي يعلن استثماره 7 مليار دولار في صناعة الموسيقى.. ويواجه انتقادات لهذا السبب

ستيلانتس و LG Energy في تحالف جديد لبناء "مصنع جيجا" بكندا

تعليمات رسمية لمديري مدارس الابتدائية بشأن تحرير استمارات حافز تطوير التعليم|مستند

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة زكي فطين عبد الوهاب..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

فيديو

تفاصيل القبض على صاحب أتيليه يصور النساء بغرفة البروفة.. فيديو جراف

فلس واكتئاب.. ماذا قال الإعلامي توفيق عكاشة بعد تأييد حبسه 3 أشهر

وفاة مطرب شعبي شهير في عمر الشباب.. فيديو جراف

بعد شائعة وفاته .. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ