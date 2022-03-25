فلسطين.. 30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى نحو 30 ألف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بحسب دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة.

وتزامن توافد المصلين للمسجد مع إغلاق شرطة الاحتلال عشرات الطرق والشوارع في مدينة القدس منذ ساعات الصباح بحجة تأمين ماراثون تهويدي تنظمه بلدية الاحتلال بحسب هلا اخبار الأردني .

وكان آلاف المصلين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى، رغم قيود الاحتلال وتشديداته.

ويواصل النشطاء الفلسطينيون عملية الحشد لأداء صلوات الفجر في المسجد الأقصى بشكل مستمر، أيام الجمع، بالتزامن مع الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة التي يمارسها الاحتلال في المدينة المقدسة بشكلٍ عام، والمسجد الأقصى بشكلٍ خاص، وللتأكيد على إسلاميته وضرورة شد الرحال إليه.