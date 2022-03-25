مدير مركز تعليم الكبار يعلن عن دورات إعداد المدربين TOT أونلاين

قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إنه تم انطلاق أقوى دورات إعداد المدربين TOT "أونلاين" باعتماد مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس مع نخبة من أفضل المدربين في مصر والوطن العربي.

وأشار الدكتور اسلام السعيد، إلى استثمار الدورة للمصريين (2100 جنيه) ولغير المصريين (4000 جنيه) شاملة أربع شهادات؛ شهادتان باللغتين العربية والإنجليزية باجتياز دورة TOT، وشهادتان باللغتين العربية والإنجليزية باجتياز دورة الحقيبة التدريبية.

وكشف مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس عن المميزات التي يحصل عليها المتدرب:

المميزات التي يحصل عليها المتدرب:



1) يحصل المتدرب على أربع شهادات مختومة بختم النسر معتمدة من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة ومن باوندليس للتدريب وريادة الأعمال؛ شهادتان باجتياز دورة إعداد المدربين بنجاح بعدد ساعات 60 ساعة تدريبية شاملة عدد ساعات التدريب وكذلك التطبيقات العملية والتكليفات، بالإضافة إلى الحصول على شهادتين باللغتين العربية والإنجليزية باجتياز دور الحقيبة التدريبية بنجاح بعدد ساعات 21 ساعة تدريبية، شاملة عدد ساعات التدريب وكذلك التطبيقات العملية والتكليفات.



2) يحصل عدد من المتدربين المتميزين على شهادة تقدير لتميزهم في الدورة.

3) يحصل المتدرب على مجموعة من الكتب الإلكترونية في مختلف التخصصات وكتب في التنمية البشرية تفيده في بداية حياته العملية كمدرب.

4) يحصل المتميزون على فرصة للعمل كمدربين بالمركزين.



وأشار الدكتور اسلام السعيد الي محتوى الدورة منوها أن الدورة أربعة مستويات،عبارة عن8 أيام أونلاين.

المستوى الأول:



- مفهوم التدريب وعناصره

- مجالات التدريب

- صياغة الأهداف التدريبية

- تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية.

- أنماط المتدربين المختلفة وأساليب التعامل معهم.

- بيئة التدريب الفعالة



المستوى الثاني:

- إستراتيجيات وأساليب التدريب الفعالة.

- مهارات وإستراتيجيات التدريب الإلكتروني.

- مهارات المدرب المتميز.

- تصميم الأنشطة التدريبية.

- الألعاب التدريبية.



المستوى الثالث:

- الإتيكيت الحركي للمدرب وتشكيل الانطباعات.

- فن التلوين الصوتي للمدرب.

- مهارات أساسية في العروض التقديمية وبرنامج الباوربوينت

- تخطيط وتقويم البرامج التدريبية.

- التسويق الإلكتروني للمدرب.

-عروض تطبيقية للمتدربين.



المستوى الرابع:

- مفهوم الحقيبة التدريبية وأهميتها.

- أنواع الحقائب التدريبية.

- مكونات الحقيبة التدريبية.

- معايير جودة تصميم الحقيبة التدريبية.

- تصميم نموذج لحقيبة تدريبية.



مواعيد الدورة: الدورة "8" أيام "أونلاين" تنهتي 31 مارس 2022 من السابعة حتى العاشرة مساءً أيام الخميس والجمعة والسبت في الأسبوعين الأول والثاني، ويومي الأربعاء والخميس في الأسبوع الثالث .