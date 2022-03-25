رحلة إلى الكاريبي.. زيارة كيت ميدلتون وويليام إلى مدرسة في جزر الباهاما

مازحت كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، وزوجة الأمير ويليام حفيد الملكة اليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة، قائلة: 'جلبت أمطار إنجلترا معنا' اليوم بينما واصلت هي والأمير ويليام جولتهما التي تستغرق أسبوعا في منطقة البحر الكاريبي بزيارة مدرسة في جزر الباهاما وسط هطول أمطار غزيرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كان دوق ودوقة كامبريدج في رحلة إلى مدرسة سيبيل ستراشان الابتدائية في ناسو هذا الصباح حيث انضموا إلى فصل دراسي للقاء التلاميذ والموظفين، وانضموا إلى التجمع الصباحي ولفيف المدرسين وأوليا الأمور.

جلبنا الأمطار

وقالت كيت، التي كانت ترتدي فستانًا من تصميم Self Portrait ومجوهرات من تصميم Nadia Irena، وهي تمشي تحت مظلة تحت المطر: 'يا إلهي. الطقس، آسف، لقد جلبنا أمطار إنجلترا معنا.

وسخر ويليام أيضًا: 'لقد جلبنا الطقس السيء، أليس كذلك؟'

في الواقع، تتمتع المملكة المتحدة اليوم بطقس دافئ بشكل غير معتاد حيث وصلت درجات الحرارة إلى 19 درجة مئوية لتستقبل فصل الربيع بطقس معتدل، وتوافد الناس على الشواطئ في جميع أنحاء جنوب إنجلترا.

وشهد اجتماع اليوم أطفال من المدارس عبر جزر الباهاما يتواصلون للقاء الزوجين، وتم إغلاق المدارس في جزر البهاما لمدة عامين تقريبًا من مارس 2020 حتى يناير من هذا العام بسبب الوباء.

وفي كلمة ألقتها خلال التجمع، أخبرت كيت الأطفال: 'أتمنى ألا تتبلل كثيرًا عند المجيء إلى هنا وتعتذر عن جلب هذا الطقس البريطاني معنا'. وأضافت الدوقة: 'شكراً جزيلاً لكم على هذا الترحيب الحار'.

وقالت إن أبناء الزوجين الثلاثة الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس 'يحبون أن يكونوا بجانب البحر' ، مضيفة: 'لذلك آمل أن يتمكنوا من تجربة مياهك الصافية وشواطئك الجميلة قبل فترة طويلة جدًا.'

وقالت كيت 'لم تكن السنوات القليلة الماضية سهلة بالنسبة للكثيرين منكم'.

وأضافت ، التي بدت عاطفية: '' من أصعب الأشياء التي أعتقد أننا وجدناها جميعًا حول الوباء هو الانفصال عن الأشخاص الذين نحبهم.

لكن أتيحت لنا الفرصة أيضًا لإعادة اكتشاف مدى أهمية عائلاتنا ومدى أهمية أصدقائنا أيضًا.

وفي وقت لاحق خلال أول يوم كامل لهما في جزر الباهاما، سيخرج ويليام وكيت إلى المياه قبالة الجزر للانضمام إلى سباق القوارب على شرف اليوبيل البلاتيني للملكة، ومن المتوقع أن يتنافس كل منهما ضد الآخر.