آلام البطن عند المراهقين .. التسمم الغذائي والحساسية والقولون العصبي أهم الأسباب ... تجنب الأطعمة الحمضية أثناء عسر الهضم.. شرب الكثير من الماء والغذاء الغني بالألياف أفضل سبيل للوقاية

أنواع وأسباب آلام البطن عند المراهقين

العلامات والأعراض المصاحبة

نصائح للعناية المنزلية للتحكم في آلام البطن

آلام البطن عند عند الأولاد والفتيات

تشخيص وعلاج آلام البطن عند المراهقين

كيف تمنع آلام البطن؟

قد يحدث ألم البطن عند المراهقين في مرحلة ما وغالبًا لا يمثل مشكلة خطيرة. يحتوي التجويف البطني على العديد من الأعضاء مثل الكلى والبنكرياس والطحال والكبد والمرارة والأمعاء والزائدة الدودية والمعدة. يمكن أن تسبب مشاكل أي من هذه الأعضاء ألمًا في البطن.

قد يتطلب الألم الشديد أو المتكرر المصحوب بأعراض أخرى رعاية طبية. يمكن أن تكون بعض حالات آلام البطن حالة طبية طارئة ، لذلك يمكنك استشارة الطبيب قبل إعطاء مسكنات الألم. استمر في القراءة لمعرفة أسباب آلام البطن لدى المراهقين والأعراض المصاحبة لها وتشخيصها وعلاجها.

يمكن أن يحدث ألم في البطن بسبب مشاكل طفيفة أو خطيرة. تتعدد أسباب آلام البطن وتتشابه مع أعراضها. لذلك ، قد يكون التشخيص الدقيق لمثل هذا الألم صعبًا. لحسن الحظ ، يمكن معالجة معظم الأسباب أو إدارتها في المنزل. ومع ذلك ، إذا كان طفلك يعاني من أي أعراض شديدة ، قم بزيارة ممرض الرعاية الصحية الخاص بك.



أنواع آلام البطن عند المراهقين (بنين وبنات)



تشير شدة وموقع آلام البطن إلى أنواع آلام البطن .

ألم معمم: يكون الألم في أكثر من نصف منطقة البطن. قد يترافق هذا النوع من الألم مع عسر الهضم أو الغازات أو عدوى فيروسية . في بعض الأحيان ، يمكن أن يصبح الألم المعمم شديدًا ، مما يشير إلى انسداد أو مشكلة خطيرة أخرى في الأمعاء.

الألم الموضعي: يقتصر هذا الألم على جزء واحد من البطن. عادة ما يرتبط بمشاكل في عضو واحد ، مثل المعدة أو المرارة أو الزائدة الدودية.

التقلصات أو الألم الذي يشبه التقلصات: بشكل عام ، لا يشير هذا الألم إلى وجود مشكلة خطيرة. قد يكون بسبب الانتفاخ أو الغازات وقد يتبعه الإسهال. يمكن أن يكون الألم الذي يشبه التقلصات مقلقًا إذا كان مصحوبًا بحمى أو حدث بشكل متكرر أو استمر لأكثر من 24 ساعة. يمكن للمرأة أيضًا أن تعاني من هذا النوع من الألم أثناء فترات الحيض .

الألم المغص: يبدأ هذا الألم عادة وينتهي فجأة ، ويحدث في نمط يشبه الموجة. عادة ما يكون هذا النوع من الألم شديد الشدة ، وقد يترافق مع حصوات الكلى أو حصوات المرارة.



العلامات والأعراض المصاحبة



غالبًا ما يحدث ألم في البطن مصحوبًا بأعراض أخرى. بناءً على السبب الكامن وراء الألم ، يمكن أن تشمل العلامات والأعراض المصاحبة ما يلي .



غثيان

التقيؤ

صداع الراس

حمة

إلتهاب الحلق

الام الجسم

النفخ

إسهال

التغييرات في حركات الأمعاء

متى تري الطبيب.

إذا كان طفلك يعاني من الأعراض التالية ، فاطلب عناية طبية فورية .

تغيير في نمط الأمعاء

ألم في البطن لأكثر من أسبوع

دم في البراز

التقيؤ

حمى (> 100.4 درجة فهرنهايت)

إلتهاب الحلق

صداع الراس

ألم في الصدر أو العنق أو الكتف

نزيف مهبلي مطول

فقدان الوزن

فقدان الشهية لفترات طويلة

الإسهال لمدة تزيد عن خمسة أيام

النفخة لأكثر من يومين

حرق أو ألم أثناء التبول



نصائح للعناية المنزلية للتحكم في آلام البطن



إذا كان طفلك يعاني من آلام في البطن مصحوبة بأعراض أخرى ، يُنصح بزيارة ممارس الرعاية الصحية لتحديد سبب آلام البطن. لا تعطي أي دواء بدون وصفة طبية لطفلك دون التحدث مع طبيبك. ومع ذلك ، بالنسبة لألم البطن الخفيف ، يمكنك تجربة النصائح التالية في المنزل لتخفيف الألم .

رشفة الماء: استمر في احتساء الماء أو السوائل الأخرى ببطء. قد تساعد السوائل الدافئة في تخفيف الألم.

تجنب الطعام الصلب: تجنب الأطعمة الصلبة أو الأطعمة التي يصعب هضمها خلال الساعات القليلة الأولى أو حتى زيارة الطبيب.

تناول أطعمة محددة بعد القيء: إذا كان المراهق يتقيأ ، فتجنب تناول الأطعمة الصلبة لمدة ست ساعات على الأقل. يمكنك إعطاء طفلك أطعمة خفيفة مثل الأرز أو عصير التفاح أو البسكويت. لا تعطي طفلك منتجات الألبان.

تجنب الأطعمة الحمضية أثناء عسر الهضم: إذا كان طفلك يعاني من حرقة في المعدة أو عسر هضم مع ألم في الجزء العلوي من البطن ، فتجنب الأطعمة الحمضية أو الدهنية أو الدهنية. يمكنك أيضًا تجنب منتجات الطماطم والكافيين والمشروبات الغازية.



أسباب آلام البطن عند المراهقين (بنين وبنات)



يمكن أن يكون سبب آلام البطن مجموعة متنوعة من الحالات. يمكن أن تشمل الأسباب البسيطة التسمم الغذائي ، والإمساك ، وارتجاع الحمض ، والحساسية الغذائية (عدم تحمل اللاكتوز) ، ومتلازمة القولون العصبي ، وإنفلونزا المعدة. يمكن أن تشمل الأسباب الشديدة للألم ما يلي .

التهاب الزائدة الدودية: وهو التهاب يصيب الزائدة الدودية ويحدث بشكل متكرر عند المراهقين. في هذه الحالة ، ينتقل الألم عادةً من الجزء الأوسط من البطن إلى الجزء السفلي الأيمن. يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى الغثيان والقيء وتورم البطن أو حمى منخفضة الدرجة .



التهاب المعدة والأمعاء (أنفلونزا المعدة): وهي حالة شائعة جدًا وتسببها عدوى بكتيرية أو فيروسية. تشمل الفيروسات الشائعة المسببة للعدوى الفيروسة العجلية ، وفيروس نورووك ، والفيروس الغدي ، والفيروس المعوي ، بينما تشمل العوامل البكتيرية الشائعة الإشريكية القولونية ، والسالمونيلا ، والشيجيلا ، واليرسينيا ، والعطيفة، يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى الإسهال أو القيء أو الحمى أو الصداع.



الإمساك: يحدث الإمساك عندما تكون هناك صعوبة في حركة الأمعاء بسبب صلابة البراز أو تكون حركات الأمعاء أقل تواتراً (أقل من ثلاثة في الأسبوع). عادة ما يكون الألم الناتج عن الإمساك في الجانب الأيسر من البطن، يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى الألم والإجهاد في منطقة المستقيم أثناء حركات الأمعاء أو الانتفاخ أو نزيف المستقيم.



عدوى المسالك البولية: هذه الحالة شائعة جدًا بين المراهقين وخاصة الفتيات. بصرف النظر عن آلام البطن ، يمكن أن تشمل الأعراض آلامًا جانبية أو آلامًا في الظهر ، وحمى وقشعريرة ، وألمًا أو حرقًا أثناء التبول ، أو رائحة كريهة للبول ، أو بول غائم ، أو وجود دم في البول .



الإجهاد: يمكن أن يسبب الضيق العاطفي (الإجهاد أو القلق أو الاكتئاب أو غير ذلك من المشكلات النفسية) لدى الأطفال في سن المدرسة ألمًا متكررًا في البطن. هذا الألم ، المعروف أيضًا باسم آلام البطن الوظيفية ، ليس له سبب آخر محدد. بالإضافة إلى ذلك ، لا يلاحظ أي أعراض أخرى مثل الغثيان والقيء والحمى والضعف أو الإسهال لدى هؤلاء المراهقين .

تفاعلات الطعام (عدم التحمل): يمكن أن تتسبب بعض الأطعمة عند تناولها في حدوث تفاعلات. أحد هذه الحالات هو عدم تحمل اللاكتوز . قد يتسبب استهلاك منتجات الألبان لدى المراهقين الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز في حدوث آلام في البطن ، أو الانتفاخ ، أو الغازات ، أو الإسهال.



مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD): يحدث عندما تعود محتويات المعدة (الارتجاع الحمضي) وتهيج أنبوب الطعام (المريء). يمكن أن يعاني المراهقون المصابون بالارتجاع المعدي المريئي من حرقة في المعدة ورائحة الفم الكريهة وتآكل الأسنان والقيء وألم في الصدر أو أعلى البطن أو ألم أثناء البلع.

حصى الكلى: حصى الكلى عبارة عن كتلة صلبة من المعادن والعناصر التي تستقر في الكلى. عادة ، تمر هذه الحصوات من خلال التبول ، ولكنها قد تبقى في الكلى في بعض الأحيان مما يسبب عدم الراحة. يبدأ الألم الناجم عن حصوات الكلى فجأة في الظهر أو الجانبين ويكون شديدًا ومستمرًا. قد تشمل الأعراض الأخرى الغثيان والقيء.

الصدمة أو الإصابة: أي صدمة أو إصابة حادة في منطقة البطن لا يمكن أن تسبب الألم فحسب ، بل يمكن أن تسبب أيضًا ثقوبًا ونزيفًا دمويًا (نزيفًا) في الأعضاء الداخلية .



مرض المرارة: في هذه الحالة ، يتم حظر القناة الصفراوية ، غالبًا بسبب وجود حصوات في المرارة. عادة ما يكون الألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن وبعد الوجبات بينما تشمل الأعراض الأخرى الحمى واليرقان . وهو أكثر شيوعًا عند البالغين منه لدى المراهقين. زادت السمنة المتزايدة بين المراهقين من خطر تكوين حصوات المرارة .



مرض التهاب الأمعاء (التهاب القولون التقرحي ومرض كرون): تصل هذه الحالة في الغالب إلى ذروتها في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عامًا. يمكن أن يسبب الالتهاب في الجهاز الهضمي ألمًا في البطن أو فقدانًا للوزن أو إسهالًا. يمكن أن يعاني المراهقون المصابون بالتهاب القولون التقرحي أيضًا من الإسهال المحمّل بالدم.

متلازمة القولون العصبي: وهي اضطراب مزمن يصيب الأمعاء الغليظة أو القولون. تشمل الأعراض آلامًا مزمنة في البطن ، أو انتفاخًا ، أو إسهالًا ، أو فقدان الشهية ، أو تغيرًا في حركات الأمعاء .



القرحة الهضمية: هي جرح مفتوح مؤلم يظهر في المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة. تم تحديد عدوى بكتيريا هيليوباكتر بيلوري على أنها السبب الأكثر شيوعًا لهذه القرحة. يمكن أن تشمل الأعراض ألمًا حارقًا في المعدة أو فقدان الشهية أو التجشؤ المتكرر أو القيء .



آلام أسفل البطن عند الأولاد المراهقين



بصرف النظر عن الأسباب المذكورة أعلاه ، يمكن أن يعاني الأولاد المراهقون من آلام في البطن بسبب الحالة التالية .

التواء الخصية: يحدث بشكل متكرر عند المراهقين كحالة طارئة تتطلب عناية طبية فورية. يحدث التواء الخصية بسبب التواء الحبل المنوي ، مما يعيق وصول الدم إلى الخصية. قد تشمل الأعراض ألمًا شديدًا في كيس الصفن ، وألمًا في البطن ، وتضخمًا في الخصيتين ، وتورمًا أحمر اللون وكيس الصفن عند اللمس .



آلام أسفل البطن عند الفتيات المراهقات



هناك عدد قليل من أسباب آلام البطن خاصة بالفتيات المراهقات .

عسر الطمث (تقلصات وألم في الحوض مع الحيض): ترتبط هذه الحالة بتقلصات مؤلمة أثناء الحيض وهي المشكلة الأكثر شيوعًا عند الفتيات بين جميع الفئات العمرية. قد تشمل الأعراض المميزة الألم في أسفل البطن ، وآلام الحوض ، والألم الذي ينتشر إلى أسفل الظهر والفخذين ، والغثيان ، والقيء ، والصداع. يستمر هذا الألم عادة لمدة ثماني إلى 72 ساعة ويحدث مع بدء الدورة الشهرية .

Mittelschmerz (ألم الإباضة): يحدث هذا الألم في أسفل البطن في حوالي منتصف الدورة الشهرية (ما بين سبعة و 24 يومًا) ويرتبط بزيادة مستويات الهرمون اللوتيني (LH). عادة ما يتم الشعور به في الجزء السفلي الأيمن من البطن وقد تختلف شدته من معتدلة إلى شديدة .

الانتباذ البطاني الرحمي: غالبًا ما تبدأ أعراض الانتباذ البطاني الرحمي خلال فترة المراهقة. تُعرَّف الحالة بأنها وجود أنسجة بطانة الرحم خارج الرحم. يمكن أن تظهر أعراض مثل آلام الظهر وآلام الخاصرة والغثيان والصداع والتعب وإلحاح التبول.

التواء المبيض: تحدث هذه الحالة في الغالب بسبب أورام المبيض أو الخراجات ويمكن أن تسبب ألمًا حادًا في البطن. يحدث الألم عادةً في جانب واحد ويكون ألم الجانب الأيمن أكثر شيوعًا من ألم الجانب الأيسر. يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى الغثيان والقيء والحمى ووجود كتلة محسوسة .



الحمل خارج الرحم: يحدث الحمل خارج الرحم (عادة داخل قناتي فالوب) ويمكن أن يهدد الحياة. في المراهقات النشطات جنسيًا ، يمكن أن يظهر الحمل خارج الرحم أعراضًا مثل ألم حاد حاد في أسفل البطن ، وتقلصات في الجانب المصاب من الحوض ، ونزيف الرحم غير الطبيعي ، وانقطاع الطمث (غياب الحيض).



مرض التهاب الحوض (PID): تشير هذه الحالة إلى عدوى والتهاب في الجهاز التناسلي العلوي ، بما في ذلك الرحم وقناتي فالوب. في المراهقين ، يزيد تعدد الشركاء الجنسيين وزيادة الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً (STDs) من خطر الإصابة بمرض التهاب الحوض تشمل الأعراض آلام أسفل البطن ، نتائج غير طبيعية في فحص الحوض (حنان الرحم / حنان حركة عنق الرحم) ، إفرازات غير طبيعية من المهبل أو عنق الرحم .

الإجهاض المهدَّد: وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يُعرَّف التهديد بالإجهاض بأنه إفراز مهبلي دموي مرتبط بالحمل أو نزيف صريح خلال النصف الأول من الحمل دون اتساع عنق الرحم. يمكن أن تشمل الأعراض آلام أسفل البطن ونزيف مهبلي .



تشخيص الام البطن



قد يتطلب التشخيص سلسلة من الفحوصات والاختبارات المعملية. قد يأخذ ممارس الرعاية الصحية الخاص بك في الاعتبار العوامل التالية بما في ذلك العمر ، وتاريخ الألم ، وأي صدمة ، والأعراض المصاحبة ، والتاريخ العائلي ، والتاريخ النسائي .

قد يتطلب التشخيص أيضًا فحصًا جسديًا بما في ذلك فحص البطن وفحص المستقيم والحوض. قد تشمل التحقيقات المعملية الأخرى ما يلي .

اختبارات الدم والبراز والبول للتحقق من وجود عوامل معدية (بكتيريا أو فيروسات أو طفيليات)

الموجات فوق الصوتية للبطن

تصوير البطن بالأشعة السينية

الاشعة المقطعية

تنظير القولون أو التنظير السيني (أنبوب يمر عبر المستقيم إلى القولون للنظر في الأمعاء والقولون)

ECG (مخطط كهربية القلب)

التنظير العلوي (أنبوب عبر الفم إلى المريء والمعدة والأمعاء الدقيقة العليا للكشف عن أي مشاكل)

الجهاز الهضمي العلوي (GI) وسلسلة الأمعاء الدقيقة (مجموعة من الأشعة السينية للتحقق من أي قرح أو تشوهات أو التهاب أو انسداد)



علاج آلام البطن عند المراهقين



يعتمد علاج آلام البطن على الحالة أو المرض الأساسي. تستخدم طرق العلاج التالية لعلاج أسباب الألم.

يمكن للأطباء أن يوصوا طفلك بالمضادات الحيوية في حالة الإصابة بالعدوى.

غالبًا ما تُعالج الأمراض الالتهابية أو تُدار بمضادات الالتهاب أو مثبطات المناعة . يمكن أيضًا إعطاء مسكنات الألم أو المسكنات لتخفيف الألم الشديد.

قد يُنصح المراهقون المصابون بالإمساك بملينات البراز أو المسهلات . للحالات المرتبطة بالارتجاع الحمضي ، يمكن وصف مضادات الحموضة أو حاصرات H2 لطفلك .

قد يُنصح المراهقون الذين يعانون من آلام بطنية وظيفية بسبب الضيق العاطفي بالاستشارة أو العلاج النفسي .

بالإضافة إلى ذلك ، قد يقترح الأطباء أيضًا تغييرات في العادات الغذائية للطفل لتخفيف الأعراض المتعلقة بردود الفعل الغذائية أو عدم تحمل الطعام وحركات الأمعاء.

في حالات أخرى مثل التهاب الزائدة الدودية أو التواء المبيض أو الخصية أو صدمة البطن أو انسداد الأمعاء ، فإن الجراحة تعمل كخيار أفضل.

عوامل الخطر لألم البطن عند المراهقين

قد تزيد العوامل التالية من خطر الإصابة بألم في البطن.

العمر: بعض الحالات مثل التهاب الزائدة الدودية أو التهاب المعدة والأمعاء أو التواء الخصية التي تسبب آلامًا في البطن تكون أكثر انتشارًا عند المراهقين والأطفال الأكبر سنًا.

التاريخ العائلي: بسبب التاريخ الطبي السابق للعائلات ، قد يكون طفلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض النساء (الانتباذ البطاني الرحمي أو عسر الطمث) والأمراض الالتهابية وردود الفعل الغذائية.



كيفية الوقاية من آلام البطن؟



قد لا يكون من الممكن دائمًا الوقاية من آلام البطن. ومع ذلك ، يمكنك تشجيع طفلك على اتباع هذه الاحتياطات لتقليل مخاطر بعض الحالات التي تؤدي إلى آلام في المعدة.

حافظ على رطوبتك واشرب الكثير من الماء في يوم واحد.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة.

كن نشيطًا بدنيًا وقم بإجراء تمارين مناسبة للعمر بانتظام.

تجنب تناول الأطعمة التي يمكن أن تسبب عسر الهضم أو الغازات.

استهلك نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف ومتوازنًا. أدخل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة في جميع الوجبات.

