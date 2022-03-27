أبرزها التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.. أسباب ظهور التجاعيد عند المراهقين.. وكيف نمنعها؟

هل التجاعيد طبيعية للمراهقين؟

أسباب ظهور التجاعيد في سن المراهقة

العلاجات المنزلية للتجاعيد عند المراهقين

علاجات التجاعيد عند المراهقين

منع التجاعيد عند المراهقين



قد تكون ملاحظة الخطوط الدقيقة والتجاعيد على وجهك في سن مبكر شئ يسبب الأحراج ويجعلك تبدوء بعمر أكبر من عمرك ، لكنها ليست غير طبيعية يمكن أن تحدث التجاعيد في سن المراهقة بسبب عدة أسباب يمكن التحكم فيها ، مثل الإجهاد ، والنظام الغذائي غير المنتظم ، والتغيرات الهرمونية ، والضغوط الجسدية. تحديد السبب وإجراء التغييرات المناسبة في نمط الحياة يعالج المشكلة لمعظم المراهقين، يمكن أيضًا أن تساعد المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية مثل كريمات التجاعيد ، كما أن الحاجة إلى أي علاج تجميلي متقن أمر نادر الحدوث.



كشف موقع هيلثي عن الأسباب المحتملة والعلاجات المنزلية والخطوات الوقائية للتجاعيد عند المراهقين.

هل التجاعيد طبيعية للمراهقين؟



عادة ما يكون من غير المألوف أن يصاب المراهقون بتجاعيد عميقة أو حتى خطوط رفيعة. تحتوي الأدمة ، الطبقة الوسطى من الجلد ، على ألياف تسمى الإيلاستين وبروتين يسمى الكولاجين . الإيلاستين والكولاجين المناسبان مسؤولان عن بشرة ناعمة ونضرة وخالية من التجاعيد تفقد الأدمة هذه المواد مع تقدمها في العمر ، وهذا هو سبب ظهور التجاعيد مع تقدمنا ​​في السن. ومع ذلك ، يوجد ما يكفي من الإيلاستين والكولاجين في الجلد خلال سنوات المراهقة ، والتجاعيد غير شائعة خلال هذه المرحلة.

قد يرجع ظهور التجاعيد المبكرة عند المراهقين إلى عدة عوامل ، مثل التعرض لأشعة الشمس والتلوث والإجهاد وجفاف الجلد وحتى تعابير الوجه.

أسباب ظهور التجاعيد في سن المراهقة



المواقف التالية وخيارات نمط الحياة يمكن أن تؤدي إلى ظهور التجاعيد لدى المراهقين.

1. التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة

عادة ما يكون التعرض المطول لأشعة الشمس فوق البنفسجية هو السبب الأكثر شيوعًا للتجاعيد المبكرة المراهقون الذين يهملون ارتداء واقي من الشمس أثناء وجودهم في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس المباشرة قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالتجاعيد المبكرة.

تخلق الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس جذورًا حرة في الجلد. تضعف هذه الجذور الحرة ألياف الإيلاستين في الجلد ، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد. يمكن أن يؤدي استخدام أسرّة التسمير بالأشعة فوق البنفسجية أيضًا إلى تأثيرات مماثلة.

2. تناول السكر الزائد

تشير الدراسات إلى أن استهلاك السكر الزائد يمكن أن يسرع من عملية شيخوخة الجلد يخضع السكر في أجسامنا لعملية التحلل ، وهو تفاعل كيميائي بين السكر الحر والبروتينات أو الدهون. يؤثر هذا على وظيفة البروتين ، ويضعف مرونة الجلد وينتج عنه ظهور التجاعيد وعلامات أخرى لشيخوخة الجلد المبكرة .



3. الإجهاد المفرط

قد يعاني المراهقون من الإجهاد بسبب العديد من التجارب المتعلقة بالمدرسة أو ضغط الأقران. يزيد الضغط الشديد أو المستمر من مستويات الكورتيزول ، وهو هرمون تفرزه الغدد الكظرية عندما يعاني الجسم من الإجهاد ويلاحظ أن الهرمون يزيد من جميع علامات الشيخوخة المبكرة في الجسم ، بما في ذلك ظهور تجاعيد الجلد المبكرة.



4. الحرمان من النوم

لقد وجدت الدراسات أن النوم غير الكافي يمكن أن يؤثر على وظيفة المناعة ، مما قد يؤثر على إنتاج الكولاجين يمكن أن يؤثر الحرمان من النوم على قدرة الجسم على إصلاح جزيئات الكولاجين التالفة. قد يؤثر عدم كفاية الكولاجين على سلامة البشرة ، مما يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة.

قد يؤدي الحرمان من النوم أيضًا إلى زيادة مستويات الكورتيزول ، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة لدى المراهقين.



5. التدخين أو التعرض للدخان

يمكن أن يؤثر دخان التبغ على جميع أجزاء الجسم ، بما في ذلك الجلد. يمكن للمركبات الموجودة في دخان التبغ تسريع علامات شيخوخة الجلد ، مثل التجاعيد ، عن طريق إعاقة إنتاج الكولاجين يمكن لمركبات دخان التبغ أيضًا أن تتحلل من الكولاجين. يؤدي تدهور الكولاجين الموجود وضعف إنتاج الكولاجين الجديد في النهاية إلى ظهور التجاعيد المبكرة.



يمكن للنيكوتين الموجود في دخان التبغ أن يضيق الأوعية الدموية ، ويمنع وصول الأكسجين الكافي إلى جميع طبقات الجلد يمكن أن يؤدي تضيق الأوعية الدموية إلى تلف الإيلاستين ، مما يتسبب في ترهل الجلد وزيادة خطر ظهور التجاعيد. ينطوي تدخين السيجارة على شد الشفاه الذي قد يتسبب أيضًا في ظهور التجاعيد حول الفم.



6. تعابير الوجه المتكررة

يمكن أن تتسبب حركات الوجه وتعبيراته المتكررة ، مثل التحديق ورفع الحاجبين وشد الشفتين ، في تقلص متكرر للعضلات الأساسية. يمكن أن يسبب تجاعيد الجلد ، والتي قد تتحول على المدى الطويل إلى تجاعيد .

7. التعرض للتلوث

يمكن أن تسبب الجسيمات الملوثة في الهواء الإجهاد التأكسدي ، الذي يسبب علامات شيخوخة الجلد ، مثل التجاعيد المبكرة يمكن أن تتسبب ملوثات الهواء في إتلاف الإيلاستين والكولاجين ، مما يزيد من خطر ظهور التجاعيد. قد تخترق بعض الجسيمات الجلد عبر بصيلات الشعر ، مما يزيد من الضرر المبكر للجلد .



8. جفاف الجلد

يمكن أن يتسبب نقص الرطوبة الكافية في تقلص خلايا الجلد ، مما يزيد من ظهور الخطوط والتجاعيد قد تعمل البشرة الجافة أيضًا كحاجز ضعيف ضد العوامل الأخرى ، مثل الملوثات ، التي تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة .

9. قلة استهلاك المياه

قد يؤدي تناول كمية غير كافية من الماء إلى عدم وصول الماء الكافي إلى خلايا الجلد يمكن أن يتسبب في النهاية في جفاف الجلد وتقشره ، مما يجعله أكثر عرضة للتجاعيد.



10. تعاطي المخدرات

يسبب الكحول الجفاف لأنه مدر للبول، يجفف مختلف أعضاء الجسم ، بما في ذلك الجلد قد يؤدي فقدان رطوبة الجلد بسبب الإفراط في تناول الكحول إلى ظهور التجاعيد .

من المعروف أن استخدام المخدرات يؤدي إلى تفاقم شيخوخة الجلد بشكل عام قد تتسبب المركبات الموجودة في المواد المهلوسة في إتلاف الإيلاستين والكولاجين بينما تؤثر أيضًا على محتوى رطوبة الجلد. المراهقون الذين يتعاطون المخدرات يمكن أن يكونوا في النهاية أكثر عرضة للتجاعيد.



بخلاف هذه الأسباب ، قد يؤدي استخدام بعض الأدوية إلى ظهور التجاعيد لدى بعض المراهقين .

قد تلعب الوراثة دورًا ، وقد يصاب المراهقون بالتجاعيد إذا كان آباؤهم يعانون من التجاعيد في سن المراهقة أو تعرضوا للشيخوخة المبكرة ، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث لإثبات ذلك. تسبب بعض الاضطرابات الوراثية ، مثل الشيخوخة المبكرة (متلازمة هتشينسون جيلفورد) ، ظهور التجاعيد المبكرة. ومع ذلك ، فهذه أسباب مرضية وتختلف عن الأسباب المتعلقة بنمط الحياة ، وهي أكثر الأسباب شيوعًا للتجاعيد بين المراهقين الذين لا يعانون من اضطرابات كامنة.



العلاجات المنزلية للتجاعيد عند المراهقين

العلاجات المنزلية التالية قد تقلل التجاعيد وتزيلها تدريجياً. إذا كان ابنك المراهق يعاني من بشرة حساسة أو حساسية أو غيرها من الأمراض الجلدية ، فاستشر طبيب الأمراض الجلدية قبل تجربة أي علاجات منزلية.

1. هل تدليك الوجه

يمكن لتدليك الوجه بزيت الزيتون أو زيت اللوز أو زيت جوز الهند أن يرطب البشرة ويزيد الدورة الدموية ، مما قد يزيل التجاعيد في النهاية. ابدئي بتنظيف الوجه بالماء الفاتر متبوعًا بالبخار لفتح مسام الجلد.



استخدمي الزيت لتدليك الوجه بحركات دائرية عميقة ومحفزة. إذا كانت بشرة ابنك المراهق حساسة ومعرضة للكسر ، فاطلب منه استخدام الضغط الخفيف. يجب أن يقوموا بتدليك وجههم يوميًا لتقليل التجاعيد.

2. ضع العسل

يحتوي العسل على العديد من مضادات الأكسدة التي قد تحيد الجذور الحرة المسؤولة عن شيخوخة الجلد المبكرة. كما أنه يحتوي على مركبات قد تساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة وتقليل الخطوط الدقيقة والقضاء على التجاعيد الخفيفة. للحصول على أفضل النتائج ، ضع العسل الخام على الوجه والرقبة واتركه لمدة 20-30 دقيقة. اغسل الوجه بالماء الفاتر. يمكنك أيضًا خلط العسل مع الحليب أو الزبادي أو التفاح الأخضر أو ​​الموز للحصول على نتائج أفضل.



3. استخدم الصبار

قد يعزز جل الصبار إنتاج الكولاجين ويحسن مرونة الجلد ويعزز شد الجلد. يحتوي الصبار أيضًا على العديد من الفيتامينات التي قد تساعد في صد الجذور الحرة المسؤولة عن التجاعيد. دلكي وجهك بجل الصبار حتى يتغلغل في مسام الجلد. اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر. افعل ذلك يوميًا للحصول على بشرة خالية من التجاعيد.

4. استخدمي قناع بياض البيض

بياض البيض غني بالمغذيات الدقيقة والبروتينات التي قد تساعد في محاربة الجذور الحرة ومنع التجاعيد. يمكنك عمل هذا القناع عن طريق فصل بياض البيض عن الصفار وخفقه. ضعيه على الوجه بفرشاة واتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة. اغسليه بالماء الفاتر. تأكد من شراء البيض العضوي من مصدر موثوق لأن البيض النيء قد يحتوي أحيانًا على مسببات الأمراض ، مثل بكتيريا السالمونيلا.

5. ضعي الكريمات المحتوية على فيتامين سي

فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحارب الجذور الحرة وتلعب دورًا حيويًا في تخليق الكولاجين، قد يساعد استخدام كريمات الوجه الغنية بفيتامين سي في تحسين إنتاج الكولاجين وتقليل ظهور التجاعيد في نهاية المطاف. قد يفكر المراهق في وضع كريم ليلي قبل النوم. اغسلي الوجه بالماء الفاتر وضعي الكريم حسب التعليمات المدونة على العبوة.

معظم العلاجات المنزلية مدعومة بأدلة علمية قليلة. لذلك ، من الأفضل استشارة طبيب الأمراض الجلدية قبل تجربتها. يمكنك أيضًا استشارة طبيب أمراض جلدية إذا كنت ترغب في استكشاف علاجات لتجاعيد المراهقين.

علاجات التجاعيد عند المراهقين



سيقيم طبيب الأمراض الجلدية عدة عوامل ، مثل عمر المراهق ، والحالة الصحية ، والسبب الأساسي للتجاعيد ، ونمط الحياة ، وصحة الجلد بشكل عام ، قبل تحديد طريقة العلاج المناسبة. إذا تم النظر في العلاج ، فقد يوصي طبيب الأمراض الجلدية بأي من الإجراءات التالية.

1. العلاج الموضعي

يمكن أن تكون طريقة العلاج المفضلة للتخلص من تجاعيد المراهقين. قد يشمل العلاج الموضعي استخدام الأمصال والكريمات التي تهدف إلى القضاء على التجاعيد بمرور الوقت. تتضمن بعض الأمثلة السيروم والكريمات التي تحتوي على حمض الهيالورونيك والتي تحتوي على فيتامين سي أو الريتينول.

قد يساعد حمض الهيالورونيك في تحسين مرونة البشرة ، الطبقة العليا من الجلد. قد يساعد في تقليل التجاعيد عن طريق الحفاظ على الجلد ممتلئًا وناعمًا. يمكن أن تقلل الكريمات التي تحتوي على فيتامين ج أو الريتينول (فيتامين أ) أضرار الجذور الحرة وتحسن تخليق الكولاجين.

يتوفر العديد من هذه الكريمات دون وصفة طبية ، ولكن يفضل استخدامها وفقًا لوصفة الطبيب.

2. العلاج التجميلي

يمكن أن تشمل الإجراءات التجميلية إجراءات غير جراحية يمكن أن تساعد في تقليل التجاعيد من خلال التدخلات الخارجية ، مثل أدوات الجر أو المواد الكيميائية.

لا يُنصح عادةً بالعلاج التجميلي للمراهقين نظرًا لاحتمال تسبب الإجراءات في آثار جانبية خطيرة وخطر تلف الجلد الدائم. قد لا يظهر معظم المراهقين التجاعيد كبيرة بما يكفي للتأهل لهذه الإجراءات في المقام الأول. أيضًا ، قد تكون هناك قيود وآثار قانونية تتعلق بالجراحة التجميلية للمراهقين ، اعتمادًا على الدولة أو الولاية التي تقيم فيها .

إذا كنت ترغب في أن يحصل ابنك المراهق على علاج تجميلي للتجاعيد أو إذا رغب ابنك المراهق في ذلك ، فناقش الإجراء وتوقعاته بالتفصيل مع طبيب الأمراض الجلدية أو جراح التجميل المتخصص في الجراحة التجميلية للمراهقين. فيما يلي بعض العلاجات التجميلية التي يمكن اعتبارها لتجاعيد المراهقات .

التقشير بالليزر: يتضمن استخدام شعاع الليزر لإزالة العيوب غير المرغوب فيها بعناية ، مثل التجاعيد ، من الجلد.

تسحيج الجلد: يستخدم الطبيب أداة جلخ لصنفرة بشرتك بطريقة محكمة. يساعد على التخلص من الطبقة الخارجية الجافة غير الكاملة من الجلد ، مما يجعل البشرة ناعمة المظهر.

التقشير الكيميائي: يتضمن التقشير الكيميائي استخدام مواد كيميائية لتقشير الطبقات الخارجية المعيبة من الجلد ، مما يمنحها مظهرًا أكثر نعومة.

العلاج الضوئي الديناميكي: هو نوع من العمليات الكيميائية الضوئية حيث يتم استخدام ضوء بتردد معين جنبًا إلى جنب مع مادة كيميائية لتحسين مظهر الجلد.

Micro Needling: يتضمن الإجراء وخز الجلد بأجهزة على شكل قلم أو بكرة. تحفز الإصابة التي تسببها هذه الوخزات إنتاج الكولاجين وتقليل التجاعيد في نهاية المطاف.

لا يُنصح المراهقون بالإجراءات الغازية المستخدمة في البالغين ، مثل البوتوكس وشد الوجه والحشو.

منع التجاعيد عند المراهقين



إن تجنب الأسباب المحتملة المختلفة للتجاعيد هو أفضل طريقة لمنع تجاعيد المراهقين. يمكن للمراهق تجربة طرق العناية بالبشرة التالية لتجنب التجاعيد.

حماية الجلد من أشعة الشمس: اطلب من ابنك المراهق وضع واقي من الشمس واسع الطيف مع عامل حماية من الشمس 30 أو أكثر كلما خرجوا في الشمس. يجب أن يعيدوا تطبيقه كل ساعتين إذا كانوا ينوون البقاء في الهواء الطلق لفترة طويلة ، أو يسبحون ، أو يميلون إلى التعرق كثيرًا. ارتداء قميص بأكمام طويلة ، وسراويل ، ونظارات شمسية واقية من الأشعة فوق البنفسجية ، وقبعة كبيرة الحواف يمكن أن يقلل أيضًا من تعرض الجلد لأشعة الشمس.

اتباع نظام غذائي صحي متوازن: تناول وجبة متوازنة تحتوي على كمية كافية من الفاكهة والخضروات. أدخل كمية جيدة من الفيتامينات A و C و E في نظامك الغذائي لأنها مفيدة لبشرتك. التقليل من استهلاك السكر والكربوهيدرات. اشرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميًا.

ممارسة التأمل والتمارين الرياضية: تساعد ممارسة اليوجا والتأمل بانتظام في تخفيف التوتر وإنعاش الجسم. يساعد التمرين بانتظام أيضًا على تقليل مستويات هرمون الكورتيزول ، هرمون التوتر. يتم أيضًا إفراز هرمونات تخفيف التوتر ، مثل الإندورفين ، وهي تساعد في رفع مزاجك. يمكن لهذه التدخلات أن تقلل التجاعيد وتحسن المظهر العام للجلد.

تحسين عادات النوم: الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يحسن قدرة الجسم على إصلاح نفسه. يمكن أن يعزز أيضًا تخليق الكولاجين ويقلل من ظهور التجاعيد. النوم الكافي يقلل أيضًا من مستويات الكورتيزول. وبالتالي ، يساهم في الحصول على بشرة أكثر صحة. يوصي الخبراء بأن يحصل المراهقون على تسع إلى عشر ساعات من النوم كل ليلة للنمو الصحي .

الحماية من الملوثات: الأوساخ والملوثات والعرق التي تلتصق بالجلد يمكن أن تسبب الشيخوخة المبكرة. يمكن أن يكون شطف الوجه بلطف ، دون فركه مرتين في اليوم مفيدًا. قد يستخدم المراهق منظفًا معتدلًا مصممًا لإزالة الملوثات الملتصقة بالجلد. يمكن أن يساعد تجنب الأماكن التي بها تلوث مفرط وارتداء واقي للوجه ، كلما أمكن ذلك ، على حماية الجلد من الملوثات.

الإقلاع عن العادات غير الصحية: إذا كان ابنك المراهق يدخن أو يستخدم المخدرات أو يشرب الكحول ، فساعده وشجعه على الإقلاع عن هذه العادة. يمكنك الاتصال بمجموعة دعم محلية لمعرفة طرق مساعدة ابنك المراهق على الإقلاع عن هذه العادة. تحدث إلى طبيب الأطفال الخاص بك ، والذي قد يعلمك طرقًا لمساعدة المراهقين في جهودهم للإقلاع عن العادات غير الصحية. تذكر أن المراهقين يتعلمون من آبائهم. تأكد من ترك أي عادات بنفسك قبل أن تتوقع منهم أن يفعلوا الشيء نفسه.

قد تكون تجاعيد المراهقين مفاجأة للمراهق ولكنها نادرًا ما تكون شيئًا يدعو للقلق. معظم حالات تجاعيد المراهقين ناتجة عن مشاكل في نمط الحياة ، وعادة ما تكون التحسينات في عادات نمط الحياة كافية للقضاء على التجاعيد. إذا كانت تجاعيد طفلك المراهق مزمنة ويبدو أنها تزداد حدتها ، فلا تتردد في التحدث إلى طبيب الأمراض الجلدية لتحديد أي سبب أساسي.