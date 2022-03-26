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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يشارك في الحدث البيئي العالمي "ساعة الأرض"

محافظ أسيوط يشارك
محافظ أسيوط يشارك في احتفالية ساعة الارض

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،مساء اليوم السبت، في الحدث البيئي العالمي السنوي "ساعة الأرض" والذي نظمته إدارة شئون البيئة بالمحافظة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة أمام ديوان عام المحافظة وذلك بإطفاء الأنوار وإشعال الشموع في إطار الاحتفالية العالمية التي تشارك فيها أكثر من 188 دولة فضلا عن مشاركة محافظات مصر بإطفاء الأنوار في عدد من المعالم الهامة وتقام كل عام للتوعية بآثار التغيرات المناخية وتشجيع المواطنين على السلوكيات الإيجابية نحو البيئة من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء بإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية لمدة ساعة وإشعال الشموع .

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جاء ذلك بحضور المهندسة هالة فرغلي مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة والمهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بأسيوط ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة لشئون الجمعيات الأهلية وأعضاء جهاز شئون البيئة وإدارة البيئة وبعض الأطفال والشباب.

وقال محافظ أسيوط إن المبادرة تهدف إلى نشر التوعية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية هذا إلى جانب تقليل الانبعاثات لحماية البيئة مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود المحافظة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة للحد من الآثار السلبية للاستخدامات الخاطئة للكهرباء على المناخ موضحًا أن الاحتفال يتم كل عام في آخر سبت من شهر مارس من الساعة 8 ونصف مساءًا وحتى الساعة 9 ونصف بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات بمختلف المراكز والقرى وبما لايؤثر على سير العمل بالمستشفيات والمنشآت الحيوية.

وناشد المحافظ جميع مؤسسات المجتمع المدني بتبنى حملات ومبادرات التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض معدلات الانبعاث الحراري للحفاظ على كوكب الارض وغرس قيم الولاء والانتماء لدى الشباب والأطفال.

من الجدير بالذكر أن "ساعة الأرض" هي حدث عالمي سنوي من تنظيم (الصندوق العالمي للطبيعة) وهو أكبر حركة شعبية تسعى للمحافظة على البيئة في مواجهة التغيرات المناخية ويجري خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة في آخر سبت من شهر مارس وكانت مدينة سيدني الأسترالية هي أولى المدن التي بدأت هذه الحملة في 2007 عندما قام سكانها بإطفاء الأنوار في المنازل والأماكن العامة ونجحت الفكرة حيث شارك بها 2.3 مليون شخص من سكان المدينة ومنذ ذلك الحين تحولت ساعة الأرض إلى ظاهرة عالمية وشاركت مدن العالم تباعًا وكانت "دبي" المدينة العربية الأولى التي شاركت في هذه الفعالية عام 2008 وتبعتها القاهرة  فى عام 2009 حيث تم اطفاء أنوار عدد من المعالم الأثرية بها ثم تبعتها الرياض عام 2010.

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