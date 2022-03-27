عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

27 مارس.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

الأبراج
الأبراج

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح، إن مولود اليوم بانتظاره سنة مميزة مليئة بالطاقة الإيجابية النشيطة تقوى الحظوظ وتشتد فتتحقق أمنياتك وتتفاعل معك الأحداث بطريقة إيجابية، وتحصل على فرصة لدعم مؤهلاتك، وتقوم برحلة أو تشارك بمؤتمر، وهي فترة مناسبة جدا لتكرار المحاولات ولمتابعة الجهود.

بانتظار مولود اليوم سنة مميزة باستطاعتك احراز تقدم وتتخطي الظروف الصعبة وترتفع المعنويات فتقدم إنجازا مهمة وتعيش انفراجات تقدم حب مصالحة إنجازات اتصالات مهمة ومواعيد مثمرة بالمشاريع كما تشير نوعية الوقت الى سهولة سير الامور وانفراج في العلاقات والحياة الاجتماعية وقد تزدهر الاعمال المالية والتجارية.

و تعزز الحظوظ طموحاتك هذا العام المهم جدا بسبب المواقع الفلكية ما يجعل من نوعية الوقت الغريبة بتناقضاتها وايجابياتها حافلة بالتطورات الجيدة

txt

نشرة المرأة.. حظك اليوم.. وطريقة عمل الفطائر الهشة والمعمول.. وعلاج آلام البطن بحيل بسيطة

txt

حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 23- 3- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي


مواليد اليوم الاحد 27 آذار مارس من برج الحمل

مولود اليوم من برج الحمل من أكثر الاشخاص الذين يعرفون إسعاد حبيباتهم من حيث الكرم , الاحترام , العشق وكلام الشعر الحمل لا يستطيع كبح جماحه وليس لديه نفس طويل يريد من حبيبته أن تكون بقربه كل يوم كما يسعي إلي بلورة شخصية حبيبته حسب مزاجه وأهوائه .الزواج يخيف  الحمل ولكن متى تحمل المسئولية فانه يرتبط بعلاقة حميمة مع بيته وأسرته دون التخلي عن استقلاليته والمطلوب من زوجته أن ترسم له في كل يوم صورة جديدة لها , يعشقها .

حظك اليوم برج الحمل توقعات اجتماع اليوم الأحد مواليد اليوم ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

النقض تؤيد إعدام نجل الفنان المرسى أبو العباس.. قتل زوجته و طفلتيه

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

دعاء لا يرد صاحبه.. ردده في هذا الوقت واطلب من الله حاجتك

من 8:30 حتى 9:30م.. ماذا يحدث اليوم في ساعة الأرض على مستوى العالم؟

وفاة شقيق الفنان حميد الشاعري بعد صراع مع المرض

موفي ستار.. رامز جلال يروج لبرنامجه الجديد فى رمضان 2022

عقب تغريمه 500 ألف دولار.. موسيماني في أول تعليق: "شكرا يا خطيب"

موضوعات متعلقة

لمواليد 31 ديسمبر .. تعرف على حظك في العام الجديد 2022

نشرة المرأة ..حصوات المرارة أعراض انتبهى لها وأفضل 6 فيتامينات للتحكم في تساقط الشعر

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشفي ما يخبئه لك برجك

لو من مواليد 28 ديسمبر.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

ترشيحاتنا

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة بعد غد

بدل الكانز.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء مقابل الحلوى

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

موعد سفر منتخب مصر إلى السنغال لخوض لقاء حسم التأهل لكأس العالم

دعاء لا يرد صاحبه.. ردده في هذا الوقت واطلب من الله حاجتك

تفاصيل نجاة وزير الداخلية التونسي من محاولة اغتيال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سقوطه في بئر عميقة.. السلطات الهندية تنجح في إنقاذ غزال

من أجل زوجته.. رجل يصارع الموت في البحر لمدة 18 يوما|شاهد

أفضل نظام غذائي للأم المرضعة فى رمضان وأهم الإشارات التحذيرية

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. صور

فيديو

خرج لشراء الطعام.. وفاة أول مصري في الحرب الروسية الأوكرانية |فيديو جراف

لفظ أنفاسه بـ المحكمة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة رجائي عطية

أقصر وأطول الأيام صياما.. موعد شهر رمضان 2022 في مصر.. فيديوجراف

هكذا استفز تامر حسني رضوى الشربيني في حفل زفاف ابنة أصالة

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ