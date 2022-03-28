أخبار السيارات| القائمة الكاملة لأسعار نيسان بعد الزيادة الأخيرة.. وقائمة أسعار جاك موديل 2022.. هيونداي باليسيد 2023 المطورة تظهر بتعديلات مميزة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها فى التالى:

شهدت الايام الماضية تغييرات سعرية جديدة للإصدارات المقدمة من شركة نيسان داخل السوق المصري، عن جميع الطرازات المقدمة، حيث قدرت قيمة الزبادة الجديدة بنسبة تتراوح بين 21 الف و 69 ألف جنيه، باختلاف الفئات المطروحة محليًا بحسب كل اصدار.

ارتفعت القيمة التسويقية الخاصة بجميع طرازات شركة جاك الصينية المقدمة داخل السوق المصري، مثل النسخة J7 من فئة السيدان، والسيارة الرياضية المتعددة الاستخدام JS4 وقرينتها من فئة الكروس اوفر الرياضية JS3.

ارتفعت خلال الايام الماضية اصدارات شركة بايك الصينية المقدمة داخل السوق المحلي، ومنها النسخة X5 موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة بلغت 35 ألف جنيه.

تعتبر السيارة لامبورجيني اوروس واحدة من اشهر الاصدارات التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تحمل علامة الصانع الايطالي المخضرم، حيث تضم السيارة حزمة عالية الاداء من القدرات الفنية، إلى جانب برامج دعم قائد المركبة على تحديات الطريق، بالاضافة إلى وسائل الحماية وانظمة الرفاهية.

تمكنت شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية من تحقيق مكانة مميزة داخل الاسواق العالمية، لما تقدمة من اصدارات متنوعة ومنها فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات وعلى رأسها النسخة الشهيرة باليسيد.