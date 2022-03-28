استكمال أعمال رصف الطرق بمركز البداري ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جاري استكمال أعمال رصف الطرق المعتمدة بخطة الرصف بمركز البداري ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021/2022 بتكلفة تبلغ 34 مليون جنيه لرفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين وذلك في إطار الخطة الشاملة للمحافظة للنهوض والإرتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد لافتاً إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات ودعم وتنمية الصعيد لرفع مستوى الخدمات بها.

وأوضح محافظ أسيوط إنه جار رصف جميع الطرق المتعمدة في الخطة الموضوعة للرصف مؤكدًا أن خطة الرصف التي يجري تنفيذها حاليًا هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتطوير الريف المصري لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم موجهًا جميع رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة الأعمال وضغط الجداول الزمنية للانتهاء من الخطة الموضوعة للرصف ليشعر المواطن بتحسين الخدمات المقدمة له والتأكيد على المظهر الحضاري لمحافظة أسيوط.

من جانبه أشار محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري إلى متابعته لأعمال استكمال رصف الطرق المعتمدة في خطة الرصف بنطاق المركز ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021/2022 بإجمالي 21.5 مليون جنيه تمويل أساسي و12.5 مليون جنيه تمويل إضافي لافتا إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين الحركة المرورية في كافة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية بهدف التيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية مشيراً إلى التوجيهات المستمرة من محافظ أسيوط باستكمال كافة الخدمات وتوفير المرافق الأساسية ومتابعة المشروعات والأعمال الجاري تنفيذها على أرض الواقع وتذليل العقبات للانتهاء منها وفقاً للجدول الزمني المحدد.

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