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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

العرابي والأزهري يزوران أكبر مستشفى للإصابات والطوارئ في أسيوط

العرابي والازهري
العرابي والازهري في زيارة لاكبر مستشفى للاصابات بجامعة أسيوط

زار السفير محمد العرابى وزير خارجية مصر الأسبق والدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية مستشفى الإصابات الجديدة بجامعة أسيوط ، فى إطار زيارتهما للجامعة للمشاركة فى الملتقى الثاني لأسبوع الشعوب والتي رافقهم فيها الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على الملتقى ، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس الإدارة مستشفيات أسيوط ، ومديرها التنفيذى الدكتور إيهاب فوزى ، والدكتور أسامة فاروق مدير مستشفى الإصابات الجديدة .

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حيث أشاد الدكتور شحاتة غريب بالدور الرائد الذى تقوم به مستشفيات أسيوط الجامعية تحت رعاية وإشراف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والتى تخدم نحو 40مليون مواطن من أهالى محافظات صعيد مصر والوجه القبلى ، مضيفاً لضيوف جامعة أسيوط أن مستشفيات أسيوط الجامعية تعمل على إجراء أكثر العمليات الجراحية دقة وتعقيداً ، كما تعمل على برنامج زراعة الكلى والكبد بأيدى أطقم طبية من أبناء الجامعة على أعلى مستوى من التدريب والمهارة .

 

وأوضح الدكتور علاء عطية أن مستشفى الإصابات الجامعى الجديد هى أكبر مستشفى للإصابات والطوارئ على مستوى الجمهورية والتى تعمل على تقديم أحدث خدمة طبية لضحايا الإصابات والطوارئ والتى تُعد أحد المشروعات القومية الكبرى التى قاربت تكلفتها على نحو 900 مليون جنيه وفق أحدث النظم الطبية والجارى استكمال تجهيزها بالمعدات الطبية اللازمة ، موضحاً أن مستشفى الإصابات الجديدة هى عاشر مستشفى فى المدينة الطبية المتكاملة التى تتفرد بها الجامعة والتى تعد درة المنظومة الطبية فى صعيد مصر .

كما أضاف الدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى لمستشفيات أسيوط الجامعية أن المرحلة الأولى من عمل المستشفى بدأ بتشغيل العيادات الخارجية لمرضى العظام فى نوفمبر الماضى والمجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتخصصة والتى تستقبل نحو 200 مريض يومياً لإجراء الفحص وعلاج العظام وكذلك إجراء العمليات البسيطة فى كسور العظام المختلفة .

ومن جانبه كشف الدكتور أسامة فاروق عن ضرورة تكاتف القوى المجتمعية لإنهاء تجهيزات المستشفى والتى تصل طاقتها الاستيعابية إلى 6 آلاف سرير ، و68 سرير عناية مركزة و28 غرفة عمليات ، وهو الذى من شأنه تخفيف العبء على وحدة الإصابات التى تستقبل نحو 50 ألف مريض سنوياً وتعمل على إجراءات أكثر من 15 ألف عملية جراحية كل عام . 

 

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أسيوط جامعة اسيوط مستشفى الإصابات الجامعي ملتقى اسبوع الشعوب أسامة الأزهري السفير محمد العرابي

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