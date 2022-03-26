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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة أسيوط : إلغاء حفل المطربة شيماء مغربي بسبب تكدس الطلاب

تكدس الطلاب بجامعة
تكدس الطلاب بجامعة أسيوط لمشاهدة حفل شيماء مغربي

قرر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط إلغاء حفل المطربة شيماء المغربي والذي كان من المقرر إقامته مساء اليوم السبت بأرض المخيم الكشفي بالجامعة ضمن فاعليات أسبوع الشعوب وذلك بسبب الزحام و تكدس الطلاب.

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ونفى  الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط حدوث أي حالات اختناق بين الطلاب مؤكدا أن قرار إلغاء الحفل جاء قبل بدء الحفل بعد رصد تجمع أعداد كبيرة من الطلاب على ارض المخيم الكشفي وحرصا من الجامعة على سلامة الطلاب في المقام الأول وإتباع التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية قمنا بعدم إقامة الحفل.

وأشار الدكتور شحاته غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب إلى أن الحفل لم يقام من الأساس وتم صدور قرار إلغاء الحفل بعد مشاهدة تكدس أعداد كبيرة من الطلاب بعد خروجهم من المحاضرات توجهوا إلى المخيم الكشفي لمشاهدة الحفل وعندما وجدنا عدد كبير من الطلاب قررنا إلغاء الحفل .

أسيوط جامعة اسيوط ملتقى اسبوع الشعوب الدكتور طارق الجمال المطربة شيماء المغربي الغاء حفل شيماء مغربي

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