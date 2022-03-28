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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: تدمير مستودعات للذخيرة و3 طائرات أوكرانية

روسيا تعلن تدمير
روسيا تعلن تدمير مستودعات للذخيرة و3 طائرات أوكرانية

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، تدمير 3 طائرات أوكرانية، واستهداف 41 موقعًا عسكريًا في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف إنه تم إسقاط طائرتين من طراز "سو-24"، وثالثة من طراز "سو-25" في مقاطعتي جيتومير ودونيتسك الأوكرانيتين.

وتابع "دمرت صواريخنا التي أطلقت من البحر مستودعات ذخيرة كبيرة في بلدات أوشومير وفيسيلوفكا في منطقة جيتومير.. والتي كانت تزود القوات الأوكرانية في ضواحي كييف بالعتاد".

وأشار إلى أنه "في مدينة ماريوبول، وعلى بعد 5 كيلومترات من الساحل فوق بحر آزوف.. تم إسقاط مروحية أوكرانية من طراز (Mi-8)، كانت متوجهة لإخلاء طارئ لقادة كتيبة آزوف المتطرفة، والذين تخلوا عن مرؤوسيهم، كما تم اسقاط طائرة أوكرانية بدون طيار بالقرب من قرية تشيرنوبايفكا".

وأضاف المسؤول الروسي "ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي 41 منشأة عسكرية في أوكرانيا من بينها منشآتان لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، ومحطة حرب إلكترونية، ومخازن ذخيرة ميدانية، و24 نقطة إسناد ومستودع لتخزين المعدات العسكرية الأوكرانية".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه "إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 123 طائرة و74 طائرة هليكوبتر، 309 طائرات بدون طيار، 1721 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، 172 قاذفة صواريخ متعددة، و721 مدفعية ميدانية وقذيفة هاون، بالإضافة إلى 1568 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الاثنين، إن المحادثات بين روسيا والجانب الأوكراني ربما تبدأ الثلاثاء في تركيا.

وأضاف في تصريحات صحفية "بالفعل بدأنا إرسال وفدنا إلى تركيا، لكننا نتوقع أن تبدأ المحادثات غداً الثلاثاء وبشكل نظري".

وتابع: "لا يمكنني الحديث حتى الآن عن التقدم في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا"، لكنه شدد على أهمية استمرارها بين الجانبين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تنظيم المحادثات وجهاً لوجه سيسمح للأطراف بإجراء حوار "أكثر ثراء".

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