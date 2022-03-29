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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مصدر بتمريض أسيوط: مساع لتجميد قرار منع دخول الطالبات بالنقاب والجيبة للكلية

صدى البلد

أكد مصدر مسئول بكلية التمريض بجامعة أسيوط أن إدارة الكلية أصدرت قرارا بإلزام الطالبات المنتقبات بخلع النقاب وارتداء البنطلون بدلا من الجيبة محذرة الطالبات المخالفات من منعهن من دخول الكلية وخصم درجات امتحانات العملي منهن .

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وقال المصدر إن الكلية بررت ذلك بأن الطالبات يستبدلن النقاب بالماسك الطبي " الكمامة " وذلك لما للنقاب بالتأثير النفسي على حالة المرضى كما أن الكمامة جزء أساسي من زي التمريض لما لها من أهمية للوقاية من العدوى وتقوم بذات ما يقوم به النقاب .

وأشار المصدر إلى أنه تم التواصل مع عميد الكلية لحل المشكلة وتم بالفعل تجميد تفعيل القرار ولكن بعض الطالبات تقدمن بمذكرة إلى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط اعتراضا على قرار الكلية .

  

أسيوط جامعة اسيوط تمريض اسيوط ادارة كلية التمريض الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط

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