ردا على طرد الدبلوماسيين.. روسيا تعلن عن اتخاذ إجراءات ضد بولندا

أعلن السفير الروسي لدى بولندا، سيرجي أندرييف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا جمدت الحسابات البنكية للسفارة البولندية في موسكو، وذلك عملا بمبدأ المعاملة بالمثل الدبلوماسي.

وقال أندرييف، في تصريحات لقناة "روسيا 24”، إن "نبأ ورد اليوم عن تجميد حسابات السفارة البولندية في موسكو".

وأعلنت بولندا، الأسبوع الماضي عن ترحيل 45 دبلوماسيا روسيا، فيما ذكر السفير الروسي آنذاك أن وارسو لن تسمح لروسيا باستبدال الدبلوماسيين الذين تم ترحيلهم بموظفين جدد، إضافة إلى قرار السلطات البولندية تجميد حسابات السفارة الروسية في وارسو.

وحذرت موسكو حينها من أن روسيا سترد على تصرفات الجانب البولندي.

وأشار أندرييف إلى أن السفارة يمكن أن تعمل في هذه الظروف "بعض الوقت" لمن لا يمكن أن يستمر هذا إلى ما لا نهاية"