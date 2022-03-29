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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ردا على طرد الدبلوماسيين.. روسيا تعلن عن اتخاذ إجراءات ضد بولندا

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

أعلن السفير الروسي لدى بولندا، سيرجي أندرييف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا جمدت الحسابات البنكية للسفارة البولندية في موسكو، وذلك عملا بمبدأ المعاملة بالمثل الدبلوماسي.

وقال أندرييف، في تصريحات لقناة "روسيا 24”، إن "نبأ ورد اليوم عن تجميد حسابات السفارة البولندية في موسكو".

وأعلنت بولندا، الأسبوع الماضي عن ترحيل 45 دبلوماسيا روسيا، فيما ذكر السفير الروسي آنذاك أن وارسو لن تسمح لروسيا باستبدال الدبلوماسيين الذين تم ترحيلهم بموظفين جدد، إضافة إلى قرار السلطات البولندية تجميد حسابات السفارة الروسية في وارسو.

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وحذرت موسكو حينها من أن روسيا سترد على تصرفات الجانب البولندي.

وأشار أندرييف إلى أن السفارة يمكن أن تعمل في هذه الظروف "بعض الوقت" لمن لا يمكن أن يستمر هذا إلى ما لا نهاية"

روسيا موسكو السفير الروسي بولندا

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