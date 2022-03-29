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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السنغال تتقدم على مصر بهدف مبكر في تصفيات كأس العالم

صدى البلد

تقدم المنتخب السنغالي بهدف مبكر في شباك منتخب مصر في إياب الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم في قطر 2022.

سجل بولاي لاعب منتخب السنغال هدف التقدم المبكر للسنغال في شباك الشناوي بعد كرة عرضية ارتدت من دفاع مصر لتصل له ليسكنها في شباك الفراعنة.

وفاز منتخب مصر على نظيره السنغالي بهدف نظيف في مباراة الذهاب على ملعب استاد القاهرة يوم الجمعة الماضية.

ويهاجم كيروش أسود التيرانجا بالثلاثي محمد صلاح، عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه، بينما يجلس على دكة البدلاء مصطفى محمد.

ويعوض ياسر إبراهيم ورامي ربيعة في خط الدفاع غياب محمود الونش ومحمد عبد المنعم، حيث يغيب الأول للإيقاف والثاني للإصابة

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد النني

خط الهجوم: تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح

وأعلن أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، تشكيل فريقه لمواجهة مصر في إياب الدور الثالث والنهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وجاء تشكيل منتخب السنغال هجوميًا، حيث ضم كل من:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: سابالي - خاليدو كوليبالي - سيسيه - ساليو سيس

خط الوسط: نامباليس ميندي - إدريسا جانا جاي

خط الهجوم: بوينا سار - ساديو ماني - إسماعيلا سار - بولاي ديا

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