رئيس وزراء إسرائيل: قوات الأمن ترد على هجوم بني براك

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، رده الأول على حادث إطلاق النار في مدينة بني براك، اليوم الثلاثاء، والذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين.

وقال بينيت: "إسرائيل تواجه موجة قاتلة من الإرهاب.. ينفطر قلبي على العائلات التي فقدت أحباءها الليلة، وأدعو الله من أجل الجرحى".

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أضاف بينيت، فإن "قوات الأمن ترد.. وسنحارب الإرهاب بالمثابرة والعناد والقبضة الحديدية.. لن ينقلونا من هنا وسوف نفوز".

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن هوية منفذ عملية إطلاق النار في منطقة بني براك بتل أبيب.

وزعمت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن منفذ حادث إطلاق النار هو ضياء حمارشة، 26 عامًا، ومن سكان قرية يعبد بجنين، وكان معتقلا سابقا في سجون الاحتلال.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أن إطلاق النار في بني براك كان هجومًا إرهابيًا، مؤكدة مقتل 5 أشخاص في الحادث، فيما أصيب آخرون ويتواجد شخص في حالة خطيرة.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن منفذ العملية فلسطيني من داخل الخط الأخضر، لافتة إلى أنه تنقل في 3 مواقع بشكل متزامن في حي بني براك بمدينة تل أبيب.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه تم اعتقال شخص في مكان الحادث، لكن من غير الواضح ما إذا كان متورطا في الهجوم.

وانتشر العشرات من جنود الاحتلال في المكان، فيما توجدت أعداد كبيرة من سيارات الإسعاف بالموقع.

وأصدرت سلطات الاحتلال، تعليمات للمستوطنين في حي بني براك بالبقاء داخل منازلهم وعدم الخروج بعد هذا الحادث.

وطلب المتحدث باسم شرطة الاحتلال، إيلي ليفي، من المارة السماح لقوات الإنقاذ بالوصول إلى مكان الحادث والابتعاد عن المنطقة.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، سيعقد اليوم الثلاثاء، مشاورات أمنية مع عدد من المسؤولين، على خلفية حادث إطلاق النار في بني براك بتل أبيب.

وحسب الصحيفة الإسرائيلية، من المقرر أن يجتمع بينت مع وزير الدفاع بيني جانتس، ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف، ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك رونين بار، والمفوض العام للشرطة ومسئولين آخرين بشأن حادث بني براك.