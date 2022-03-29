الجيش الروسي يقصف مبني إدارة ميكولايف الأوكرانية.. وسقوط 12 قتيلا

قالت خدمات الطوارئ الحكومية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 12 شخصا قد لقوا مصرعهم فضلا عن إصابة 33 آخرون فى قصف روسى علي مبني إدارة مدينة ميكولايف الأوكرانية.

وحسب شبكة “سي إن إن”، قال حاكم ميكولايف، فيتالي كيم، إن “الضربة الروسية دمرت نصف المبنى”.

وقال كيم في بيان على “تيليجرام”: 'لقد قصف الجيش الروسي مبنى الإدارة الإقليمية، وهدموا نصف المبنى، وضربوا مكتبي. تم إنقاذ معظم الناس بأعجوبة”.

وقالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إن الضربة أصابت المبنى المكون من تسعة طوابق اليوم الثلاثاء.