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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: كييف لا تزال في خطر..وروسيا تمارس وحشية في أوكرانيا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حذرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الثلاثاء، من أنه حتي مع انسحاب “أعداد صغيرة” من القوات الروسية بعيدا عن كييف، لا يزال بإمكان روسيا أن تمارس “وحشية هائلة” على البلاد، بما في ذلك العاصمة.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاجون، جون كيربي، في إفادة صحفية، “نعتقد أن هذا إعادة تموضع، وليس انسحابًا حقيقيًا، وأننا جميعًا يجب أن نكون مستعدين لهجوم روسي كبير ضد مناطق أخرى من أوكرانيا”. 

وأضاف: “هذا لا يعني أن التهديد على كييف قد انتهى”.

وقال كيربي: “لا ينبغي أن نخدع أنفسنا بادعاء الكرملين مؤخرًا أنه سيقلل فجأة الهجمات العسكرية بالقرب من كييف، أو نخدع أنفسنا بأي تقارير تفيد بأنه سيسحب جميع قواته”.

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وأضاف أن عدد القوات الروسية التي ابتعدت عن العاصمة الأوكرانية “ليس قريبًا من غالبية القوات التي حشدت ضد كييف”، وأن روسيا واصلت الضربات الجوية ضد المدينة “حتى اليوم”.

وقال كيربي: “نعتقد أن هذا إعادة تموضع، وليس انسحابًا حقيقيًا، وأننا جميعًا يجب أن نكون مستعدين لمراقبة هجوم كبير ضد مناطق أخرى في أوكرانيا”.

وأضاف أن “قوات إعادة التموضع تتحرك نحو الشمال أكثر، لكن من السابق لأوانه تحديد وجهتهم النهائية”.

وتابع قائلا: “نحن نقدر أنه من المرجح أن يتم استخدام إعادة التموضع في أماكن أخرى في أوكرانيا، ولكن أين بالضبط، لا نعرف”.

البنتاجون روسيا أوكرانيا وزارة الدفاع الأمريكية القوات الروسية كييف

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