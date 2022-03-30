طريقة عمل الفراخ المحشية في المنزل بخطوات بسيطة

تعتبر طريقة عمل الفراخ المحشية من الوصفات المختلفة والصحية التي يمكن تحضيرها في المنزل، وبالأخص في المناسبات، وهي وصفة مشبعة يمكن تحضيرها بمفردها أو بجانب بعض الوجبات الأخرى على الغداء.





وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل الفراخ المحشية بوصفة سهلة وبسيطة في المنزل، لن تستغرق الكثير من الوقت والمجهود، ويمكن الانتهاء من تحضيرها في أقل من ساعة، وهي وصفة تكفي لأربع أشخاص، وهي مناسبة للعزومات .



الفراخ المحشية





الفراخ المحشية



مقادير طريقة عمل الفراخ المحشية :

دجاجة كاملة

كوب كبد وقوانص

كوب أرز حسب حجم الدجاجة

¼ كوب ماء مع

¼ كوب حليب "لتسوية الأرز"

¾ كوب بصل مفروم

½ كوب جزر مبشور (حسب الرغبة) ملعقة كبيرة زيت

(التوابل حسب الرغبة)

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

¼ ملعقة صغيرة ثوم باودر

¼ ملعقة صغيرة بابريكا

¼ ملعقة صغيرة روزماري مجفف مطحون

ملح وفلفل أسود

توابل لسلق الدجاج (ورق لاورا وكمون حب وحبهان "هيل" وجوزة الطيب وكزبرة حب)



طريقة عمل الفراخ المحشية :

_ تتبل الدجاج بالملح والفلفل الأسود والتوابل من الداخل والخارج، ويترك جانبًا لمدة 30 دقيقة، ويوضع الزيت مع البصل ونشوح الكبد والقوانص بعد تقطيعها.

_ يضاف الأرز وقلبي لدقيقتين، يضاف الحليب مع الماء ونتركه على نار هادئة حتى تجف المياه من عليه. بعد نضج الأرز، يضاف إليه الجزر، ونقلبه جيدًا.

_ نقوم بحشو الدجاج بالأرز مع الكبد والقوانص والجزر بكمية مناسبة لحجم الدجاجة حتى لا تتمزق الدجاجة عند طهيها، ونغلق الدجاجة جيدًا.

_ بعد الحشو، يوضع ماء مع توابل السلق حتى تغلي، وتوضع الدجاجة في الماء المغلي حتى تغلي تمامًا، ثم نهدأ النار إلى درجة متوسطة حتى تنضج الدجاجة.

_ نخرج الدجاجة من الماء فورًا ونتركها لتهدأ، ونضع الدجاجة في صينية بايركس مدهونة بالزبدة وندهنها وجه الدجاجة وندخلها الفرن بعد تسخينه على درجة 220 درجة مئوية.

_ يمكن تحميرها الفراخ المحشية في الزيت أو السمن بحسب رغبتك .