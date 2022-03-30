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ثقافة

بمختلف مراكز الإبداع

58 ليلة.. صندوق التنمية الثقافية ينتهي من إعداد البرنامج الفني والثقافي لشهر رمضان 

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

انتهى قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب من إعداد البرنامج الفني والثقافي للصندوق بشهر رمضان المعظم، والذي يتضمن تقديم 58 ليلة بمختلف مراكز الإبداع التابعة للصندوق وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

حيث تنطلق الفعاليات في التاسع من رمضان الموافق الأحد 10 أبريل من سور القاهرة الشمالي بالجمالية بافتتاح معرض الخط العربي والذي يستمر حتى 23 رمضان، وفي اليوم التالي تقدم أوركسترا "الأنامل الصغيرة" عددًا من الفقرات الموسيقية.


ومن المقرّر أن تبدأ الأنشطة داخل مراكز الإبداع التابعة للصندوق في الحادي عشر من رمضان الموافق 12 إبريل ، حيث تكون البداية من قبة الغوري بعرض منها "ليالي المقامات الروحية .. عرض طقوس السمو" ،كما يتضمن البرنامج عروضا لفرقة التنورة التراثية ، الفرقة القوية للفنون الشعبية، الفنانة منال محي الدين وفرقتها الموسيقية، الفنان على الهلباوي وفرقته الموسيقية، فرقة نور النبي، فرقة دراويش المولوية، فرقة نظرة للإنشاد الديني، فرقة بنان الحور والفنان عندنان الساسة.

وفي قصر الأمير طاز يلتقي الجمهور مع الفنان الكبير عامر التوني وفرقة المولوية ، بالإضافة إلى حفل غنائي للفنان وائل الفشن، والفنانة رضوى سعيد وفرقتها الموسيقية، وثنائي العود غسان ودينا، وأوركسترا النور والأمل، والشيخ محمود التهامي، وعروض مدرسة الإنشاد، وأوركسترا بيت العود، وعروض لمسرحية "صحينا يا سينا" تأليف خميس عز العرب وإخراج عصام الشويخ.

كما تشهد باقي المراكز عدداً من الإنشطة والفعاليات الثقافية المتميزة أبرزها قصر بشتاك الذي يستضيف الفنانة أنغام مصطفى، والفنان إبراهيم راشد، وفرقة الخان للفنان فادي المغربي. 

كما يستقبل بيت السحيمي فرقة قصر الغوري للموسيقى العربية، والشيخ زين محمود وفرقته، وفرقة الحرملك بقيادة الدكتورة مروة عبد المنعم، والشيخ محمود الحديوي وفرقته، الشيخ إيهاب يونس وفرقته.

ويقدم بيت الشعر العربي عددًا من الأمسيات الثقافية منها أمسية ثقافية لقصائد التوشيح الدينية، وأخرى للشعر الصوفي في مصر، أما بيت العود فيستضيف الفنان طارق الأزهري وفرقته الموسيقية، والفنان ماريو سعيد وفرقته.

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وفي مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة تقام عروض مسرحية "الليلة الكبيرة" إلى جانب عدد من الورش الفنية.. ويقيم مركز إبداع الطفل ببيت العيني عددا من الورش الرمضانية تتضمن ورش الزخارف والخط العربي والحكي، ثم عروض حكي بعنوان "حكايات شهر زاد.

 كما يقيم بيت المعمار المصري أمسيات ثقافية بعنوان قراءة في رواية القطائع "ثلاثية ابن طولون" مع الأديبة ريم البسيوني، وأخرى بعنوان "عمارة الدولة الأيوبية في مصر"، ومعرضا فنيا لفوتوغرافيا الموالد في مصر المحروسة.


وفي الإسكندرية يستقبل مركز إبداع الحرية عددا من الإمسيات منها حفل فني للفنان على الهلباوي وفرقته الموسيقية، وفرقة المولوية بقياة الفنان عامر التوني.

صندوق التنمية الثقافية وزيرة الثقافة القاهرة التاريخية التنمية الثقافية قبة الغورى شهر رمضان المعظم علي الهلباوي سور القاهرة الشمالي

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