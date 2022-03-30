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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر النفط اليوم.. برميل برنت يرتفع بنسبة 1.23% للتعاملات الآجلة

سعر النفط
سعر النفط

ارتفع سعر خام القياس العالمي "برنت" في التعاملات الآجلة صباح اليوم الأربعاء الموافق 30 ماري 2022، وذلك بنسبة بلغت نحو 1.23%.


وبلغ سعر برميل برنت 111.59 دولاراً أمريكياً لعقود شهر مايو، فيما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 1.59% لعقود شهر أبريل ما يعادل 105.90 دولارات أمريكية للبرميل.

برميل برنت

وعلى صعيد آخر، قال “ديفيد مالباس”، رئيس البنك الدولي، اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، إن دول الخليج المنتجة للنفط يمكنها أن تقوم بدور حيوي في تهدئة أسعار النفط والغاز في الأشهر المقبلة.

وحثت العديد من الدول المستهلكة مجموعة أوبك+ على زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع مع ارتفاع أسعار الخام التي بلغت أعلى مستوياتها منذ 2008 هذا الشهر عند مستوى 139 دولارا للبرميل، وذلك بحسب تقرير عبر وكالة أنباء “سي أن بي سي عربية”.

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وقال مالباس في كلمة ألقاها في القمة العالمية للحكومات في دبي إن العالم يشهد إعادة هيكلة ضخمة في أسواق النفط العالمية، حيث سيكون لمرونة الإمداد لدول مجلس التعاون الخليجي دور حيوي في تهدئة الأسعار في الأشهر المقبلة.

ويضم مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات.

وأضاف أنه يرى بالفعل أن دول مجلس التعاون الخليجي مستعدة للاستثمار بسرعة في هذا المجال والمساعدة في الحد من الأسعار على مستوى القطاع ككل.

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