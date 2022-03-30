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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أورمان الدقهلية تستهدف إسعاد 20 ألف أسرة فقيرة خلال شهر رمضان

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

 قامت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، بوضع استراتيجية تنفيذ خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع 8500 كرتونة مواد غذائية كدفعة أولى وتجهيز 24 ألف كيلو لحوم، لإسعاد 20,500 ألف أسرة فقيرة فى شهر رمضان المبارك هذا العام بمحافظة الدقهلية وذلك بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك لأول مرة مع يوم اليتيم الذي يوافق الجمعة الأولى من شهر أبريل.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية خاصة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك . 

وصرح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الجمعية هذا العام ولأول مرة تحتفل بأجواء شهر الخير شهر رمضان المبارك بالتزامن مع احتفالات يوم اليتيم أول جمعه من ابريل وأن إحتفال هذا العام سوف يأخذ شكلاً مميزا وهو مضاعفة نشاطها الخيرى بإستهداف تقديم دعم مباشر للأيتام الأكثر إحتياجاً في القرى الأكثر فقراً فى جميع المجالات من خلال توزيع كراتين مواد غذائية ولحوم وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر مختلفة ومتنوعة، وتقديم خدمات طبية ومساعدات عينية لهم ، فضلاً عن دعم زواج الفتيات اليتيمات وكفالة الأيتام داخل منازلهم على مستوى المحافظات من خلال إعادة إعمار المنازل وتسقيفها وتوصيل المياه لها . 

واضاف ان استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية والتى لا يمكن الوصول اليها. 

وذكر أن الجمعية وفي سبيل نجاح مشروعها الإنسانى لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلى، لافتًا إلى ان توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية في محافظة الدقهلية يشمل جميع عزب ونجوع وقرى في جميع مراكز المحافظة .

محافظة الدقهلية التضامن الاجتماعي الرئيس عبد الفتاح السيسي التضامن

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