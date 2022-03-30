الأوقاف تطلق حملة موسعة لنظافة المساجد استعدادًا لشهر رمضان ..صور

انطلقت اليوم الأربعاء أكبر حملة نظافة للمساجد على مستوى الجمهورية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الفضيل.

وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على تهيئة المساجد لاستقبال شهر رمضان المعظم 1443هــ - 2022م ، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وإسهامًا منها في الحفاظ على النفس البشرية .



وتؤكد وزارة الأوقاف أن الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية سبيل للوقاية من الوباء وطريق من طرق النجاة ، وأن جميع الأئمة والعاملين بالوزارة لا يدخرون وسعًا في خدمة بيوت الله (عز وجل) ، وتهيئتها للمصلين عقب كل صلاة وخاصة في شهر رمضان المبارك ، وأن القيام على نظافة المساجد والإسهام في تطهيرها من تعاليم الإسلام ، ومظهر من مظاهر الرقي والحضارة ، وأن خدمة بيوت الله (عز وجل) شرف لنا جميعًا .

جدير بالذكر أن حملة النظافة انطلقت اليوم الأربعاء على مستوى المديريات الإقليمية ، ومستمرة يوميًّا خلال شهر رمضان المعظم.

