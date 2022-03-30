خطوات إيجابية.. روسيا تكشف عن تقدم كبير في المفاوضات مع أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن نتيجة المحادثات الروسية الأوكرانية التي عقدت في اسطنبول، خطوة إيجابية إلى الأمام، على الرغم من أن هذه ليست النتيجة النهائية.

ووفقًا لوزير الخارجي الروسي، فإن استعداد كييف لضمان وضع أوكرانيا غير النووي وعدم الانضمام إلي حلف الناتو يمثل تقدمًا كبيرًا.

وشدد لافروف على أن الجانب الأوكراني أكد أيضًا فهمه أن قضيتي شبه جزيرة القرم، التي عادت إلى روسيا في عام 2014، ودونباس، التي أعلنت استقلالها عن أوكرانيا في العام نفسه، هو أمر منتهي.

وطرح الجانب الأوكراني خلال محادثاته مع روسيا في اسطنبول بتركيا، قائمة مقترحات تضمنت موافقة كييف على وضع حياد وغير نووي، ورفض فكرة إعادة شبه جزيرة القرم ودونباس بالوسائل العسكرية.